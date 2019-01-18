印傭到步5天遭強姦案　男主人辯稱夢遺精液留褲不獲信　被裁罪成

需照顧兩歲女兒的裝修工，由母親代聘印傭照顧孩子，惟裝修工涉嫌在女傭到職僅5天，便涉嫌把女傭強姦。女傭翌日即通知僱傭公司報警，並發現女傭下體有擦傷及出血。裝修工否認指控，更稱只是案發前兩晚夢遺才在「孖窗通」留下精液，陪審團今（18日）經8小時商議後以6比大比數裁定姦裝修工罪成，案件押後至下月13日判刑。

被告馮海洋(左)否認強姦新到職印傭。（李慧娜攝）

被告馮海洋（27歲）被指於2017年10月21日於天水圍天慈邨一單位內強姦X。

第一晚被告夜敲門

現年26歲的印尼籍女子X於庭上供稱，她受聘於被告的母親，並於2017年10月抵港，並於16日到被告家工作，惟21日凌晨，她哄被告兩歲的女兒入睡，欲返房間歇息之際，突然有人敲她房門。她打關門見被告向她笑，又以廣東話向她講了些話，及後她去了洗手間，返房時仍看到被告在她房門外。

被告性侵無用安全套

女事主續指，接著被告用力捉著她，並推她到房內的床上，被告繼而強吻她，又指插其陰道，再將陽具插入她的陰道，期間她不斷反抗，曾掌摑被告及嘗試推開他，可惜不成功，被告亦沒有使用安全套，最後在陰道內射精。事後她將事件告知僱傭公司職員，終揭發事件。

辯稱案發前兩晚夢遺

辯方在盤問事主時直指她誣陷被告，而被告自辯時則指，事發前2晚他因夢遺而弄濕「孖煙通」，故脫下放在洗衣籃內，翌日曾叮囑事主必須清洗衣籃內的衣物，當晚曾因事主打翻餸菜而以粗口罵她，控罪當晚他沒有與事主性交，亦沒有進入過事主的房間。

案件編號：HCCC156/2018