無業漢涉兩姦印傭案　首姦遇妻回巢　翌日待女傭洗碗廚房內迫性交

無業漢聘女印傭照顧其智障女兒，惟女傭疑在到步首天遭被摸大腿內側，一周後拖入主人房強姦，事後亦曾在洗碗時再強行發生性行為。女傭把男主人的精液抹在內褲中，並往找印尼領事館求助及報警。無業漢否認兩項強姦及兩項非禮罪，案件今（18日）在高等法院開審。

被告曾偉新在高等法院否認兩項強姦及兩項非禮其家中女印傭罪。（資料圖片）

被告曾偉新（55歲）被控於2017年12月10日至20日期間兩度於黃大仙下邨單位內非禮女子X，亦兩度在有關單位內強姦她。

被告離房說：你瞓啦 I love you

控方開案陳辭指，當時27歲的女事主被聘為被告的家傭，於2017年12月5日到港，並於5日後抵達涉案單位工作，被告當時與妻子及12歲智障的女兒同住。不過，在工作首天晚上，事主與被告女兒同床睡覺時，被告突然進入房間，掀起被子，摸事主的頭、腰、大腿內側，當時事主以英語叫「唔好」，惟被告回道「你瞓覺啦，I love you」，然後便離開房間。

首姦遇妻回家強姦急煞停

同年12月18日，被告又再次在晚上進入事主與其女兒的房間，再掀起被子摸她肩膊、胸部及大腿內側。翌日晚上，被告再次進入事主睡房，不過這次她拉事主到主人房，把她推到床上強姦，被告將下體插入事主身體時，她感到痛楚，期間不斷掙扎及大叫。被告突然聽到大門開鎖聲遂停止，事主及後得知是被告太太開門。

翌日洗碗再被姦

翌日事主在廚房洗碗時，被告再從後抱著她的腰，繼而在廚房強姦她，期間事主亦不斷掙扎，更咬了被告，惟無法阻止他，被告隨後更扯事主跪在地上，欲把陽具放在事主口內射精，事主不從，被告遂在事主手上射精。

事主向領事館求助

事主事後不知所措，將手上精液抹在內褲，並保留該內褲。事主當天晚上徹夜難眠，終在翌日早上到印尼領事館求助，經檢驗後，警方在事主當日所穿的內褲及黑色褲子上找到被告的精液。

案件編號：HCCC187/2018