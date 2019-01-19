大灣區買商舖收租墮陷阱　30港人慘失逾兩千萬人仔

大灣區效應下，不少港人前往內地尋寶，購買各種物業作投資或出租用途。由於內地商業樓宇法例尚欠完善，且對非本地人實施限購住宅物業政策，令不少開發商有機可趁，更令不少港人「損手」。 有港人在廣東省珠海市香洲區購入商舖，遭遇「返租」陷阱。據立法會議員何啟明透露，事件涉及300多名苦主，牽涉到大灣區9個樓盤，涉及資金約4億人民幣(約4.63億港幣)，其中有30名香港苦主，合共損失逾兩千萬人民幣(約2314萬港幣)。

潘志輝（右二）表示，訂立租約之子公司大多實為空殼公司，難以追回損失。（林若勤攝）

工聯會內地諮詢服務中心中山中心主任潘志輝表示，部分發展商向無法擁有房產證的買家推介內地商業樓宇，有些甚至是未經政府批准的樓盤，發展商再以子公司或相關公司「返租」該樓盤，以8至10%的回報率作為招徠，令業主簽下「返租協議」，惟簽下合約後，買家只收到初期租金，並發現訂立租約之子公司大多實為空殼公司，難以追回損失。

兩位本港苦主均在2014年經內地房產經紀推薦，在珠海香洲區的海納城購買商舖，各投入近70萬人民幣(約81萬港幣)。他們與賣家的子公司海納城商業廣場有限公司簽訂「返租協議」，承諾5年的返租期，可收到約一半的回報。然而到了2017年收租時間，均只收到首期租金後再無收款。

事件發生後，二人都曾尋求法律援助，但均只可起訴子公司，至今未能追回損失。

Man表示，因每日在報紙上見到大灣區的宣傳，對國家發展非常看好，「用真金白銀投入，是對國家有信心。」（林若勤攝）

何啟明表示9月份接觸到事件，並與內地政府及發展商有多次溝通。他並建議香港居民在內地購置物業，應親身前往相關物業考量收租回報；同時應該分清內地商業樓宇及住宅；他並建議港府應該多做教育，並與內地政府溝通，保障港人利益；同時認為內地公安部門更應該就是否牽涉非法集資和詐騙展開調查。

苦主之一Man表示，因每日在報紙上見到大灣區的宣傳，對國家發展非常看好，「用真金白銀投入，是對國家有信心」，形容這樣的騙局令他信心受損，他同時亦表示「港人在內地求助的方式極少」，但會繼續追討損失。