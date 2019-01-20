【乍暖還寒】天文台調高周一市區最高溫至19度　周二料降至12度

近日本港天氣乍暖還寒，今日下午天文台總部更一度錄得攝氏23.4度，迎來半世紀以來最高溫「大寒」。 不過，天文台預測，一股東北季候風會在晚間抵達沿岸地區，令本港氣溫回落。天文台下午4時半更新天氣預報，未來一連9日都有陽光，明日（21日）最高氣溫調升一度至19度，但後日（22日）最低氣溫預測仍只有12度，市民外出時要注意保暖了！

近日天氣乍暖還寒，市民外出時要留意天氣狀況了！（資料圖片）

上水錄得27.1度

今日天氣和暖，下午4時半上水最高氣溫更錄得27.1度，石崗錄得27度、打鼓嶺錄得26.6度、荃灣城門谷錄得26度，而超過25度的地區還包括元朗、屯門、青衣、沙田、黃大仙、九龍城、跑馬地、黃竹坑等，而尖沙嘴天文台總部更錄得23.4度。

本港今日多區最高氣溫高達25度或以上。（天文台網站截圖）

天文台表示，受東北季候風影響，未來一兩日華南氣溫顯著下降，早上寒冷。預料乾燥的季候風會在本週持續影響華南，故本港普遍天晴，日夜溫差較大。天文台今早預料，明日氣溫介乎14至18度，但下午稍調升最高氣溫至19度，部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫顯著下降，初時有一兩陣微雨。

至本周二（22日），天文台預料氣溫進一步下跌，最低氣溫只有12度，日間非常乾燥，最低相對濕度只有40%，早上寒冷。其後數天大致天晴乾燥，氣溫稍回升，星期五、六最高氣溫達21度。天文台預料，下週初大致多雲及短暫時間有陽光，氣溫介乎16至20度。

天文台下午4時半更新天氣預報，把明日最高氣溫調升一度至19度。（天文台網站截圖）