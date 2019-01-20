【腸扭結男嬰】父母批調查報告與事實不符：十分失望、醫醫相衛

1歲半大的浚恒因「腸扭結」致小腸和大腸壞死，手術後大腸只剩下9厘米。後來浚恒父母質疑，浚恒病情惡化與威爾斯親王醫院未能及早發現其病情有關，並向醫院投訴。醫管局公眾投訴委員會近日已完成調查，及已提交報告。 浚恒父母於Facebook專頁「Fight with Chun Hang」指出，獨立專家報告除了無交代浚恒胃部爆破、大腸壞死的原因外，甚至與現實情況有別，他們批評專家只看醫院提供的排版及醫療記錄，明言對結果十分失望及氣憤，更形容對香港醫療制度感到無奈，甚至「醫醫相衛」。

浚恒父母深信，威爾斯親王醫院在事件上有疏忽。（資料圖片／吳鍾坤攝）

他們指出，獨立專家報告無提及扭腸的症狀，亦無交代浚恒「腸扭轉」的時間。至於胃部爆破及大腸壞死的原因等，報告亦未有提及。

他們說，報告一開始就跳到浚恒需插胃喉，事前經過毫無提及，更將浚恒前後嘔奶的事情視作正常，他們直言：「看完這份所謂的調查報告，我們深信威爾斯親王醫院有疏忽。」

批報告內容與事實有別

他們批評，獨立專家報告只觀察醫院提供的排版及記錄。雖然院方堅稱浚恒正常，但根據他們餵哺浚恒的錄像，可證明當時浚恒十分疲倦，並拒絕飲奶。

此外，報告聲稱當時浚的維生指數正常，但他們卻發現，當晚（即去年6月29日晚上9時至翌日凌晨5時）根本無量度浚恒的維生指數。他又說，雖然院方插胃喉時看到膽汁，但卻無立即轉介外科醫師。

他們指出，已將錄像及相關證據交予公眾投訴委員會，隨後委員會需要討論，才決定會否提供給專家，或尋找另一位專家給予意見。