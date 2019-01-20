【流感高峰】2歲童染甲流併發腦病變危殆　高峰期第11宗嚴重個案

流感肆虐，衞生署衞生防護中心今（20日）公布，一名過往健康良好的2歲本地男童感染甲型流感，臨床診斷為甲型（H1）流感併發腦病變，現時情況危殆。小童沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者至今沒有出現病徵。踏入冬季流感高峰期以來，至今共錄得11宗兒童甲流嚴重個案。

流感疫情來勢洶洶，幼稚園學生都要做足個人衞生措施，減低受感染的風險。（羅國輝攝）

無注射疫苗及外遊 家人無病徵

衛生署指，感染甲型流感的2歲男童，於本月19日起出現發燒和咳嗽等病徵，至今日出現抽搐，到天水圍醫院急症室求醫，同日轉往屯門醫院的兒科深切治療部接受進一步治療。小童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型（H1）流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變，現時情況危殆。



初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。其家居接觸者包括父母、弟弟及外傭，至今沒有出現病徵。衞生防護中心繼續調查個案。



中心發言人指，最新監測數據顯示，本地季節性流感活躍程度在過去兩周持續上升，並可能在未來一段時間繼續攀升，呼籲社會各界繼續提高警覺預防流感。而幼童在今季流感較受影響，中心特別呼籲家長，如仍未安排子女接種今季流感疫苗，應盡快接種以加強個人保護。