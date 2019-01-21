【中環灣仔繞道．持續更新】西行方向現車龍　中環出口交通擠塞

中環灣仔繞道昨日﹙20日﹚首階段通車，今日（21日）迎來首個工作日，繞道至早上八時左右仍大致暢順，車流在早上九時後陸續增加。截至下午三時五十分，中環灣仔繞道西行往中環方向現車龍，中環出口行車緩慢，現場交通擠塞。 運輸署於早上八時半宣布，西隧往中環方向的出入口，干諾道西天橋往中環方向、干諾道中往天橋中環方向，以及林士街天橋往中環方向均現車龍，交通擠塞。直至近11時，林天街天橋往中環的車龍開始消散，同時運輸署宣布，干諾道中天橋及林士街天橋往中環方向的交通現已恢復正常。

受林士街天橋接駁工程影響，林士街天橋往中環方向交通擠塞。另外，由於返工時間車流量增加，西隧、干諾道中及天橋往中環方向亦同樣交通擠塞。上午10時15分，環球大廈對出迴旋處往上環方向車流增加，行車緩慢。期間，往上環方向逐漸現車龍，現場不時有警方維持秩序，亦有巴士公司職員觀察情況。為免加劇擠塞情況，警方催促路旁貨車盡快落貨後離開。

截至11時28分，有路政署工程車到場，由中環往上環方向的干諾道中，由雙線行車轉為單線，以疏導環球大廈對出迴旋處的交通。運輸署總工程師（交通工程）（港島）梁少江表示，今日繞道的交通情況大致暢通。他指駕駛者以林士街天橋東行前往中區時，未有善用中線，他建議駕駛者可使用中線和慢線前往中區。

中環灣仔繞道通車後，首工作日繁忙時間往中環方向交通嚴重擠塞，車龍由西隧「倒塞」至大角咀一帶（Google Map截圖）

車龍逾兩公里



根據Google Map顯示的實時路況，中環灣仔繞道通車後，首工作日繁忙時間往中環方向交通嚴重擠塞，車龍由西隧「倒塞」至大角咀一帶，繞道至灣仔方向行車大致暢順未見擠塞。翻查資料，西隧總長度兩公里。