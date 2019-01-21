【新身份證】Chilam、薛家燕提你換證　拍攝證件相有乜要注意？

全港市民換領身份證計劃將於今年12月27日展開，全港市民分階段更換，於1985年至1986年出生的普通市民，則於今（21日）起可辦理換證手續。 作為換證計劃的形象大使張智霖與薛家燕今日現身換領中心，解釋換領服務自助化，非常便利，薛家燕則提醒換證女士要化妝及穿著深色衫，以拍攝滿意的證件相。

換證計劃的形象大使張智霖與薛家燕今日現身換領中心，解釋換領服務自助化，非常便利。（洪嘉徽攝）

首批可換領者為1985至1986年出生的市民，由今起至3月30日可辦理換證手續。

薛家燕指將與兒子一同換證

藝人張智霖與薛家燕擔任入境處新智能身份證換領計劃形象大使。 張智霖指今次加入不少新穎措施，包括自助服務，日後亦會嘗試新的自助措施。薛家燕表示，合資格的申請人，可攜同最多兩名65歲或以上的親友一同前往換證的安排非常貼心，而她的兒子恰好屬首批換證人士，稍後便會與他們一同前往辦理。

她提醒，女申請人可以化淡妝及穿著深色有領衣服，以拍照身份證相片。

今日前往換證的陳先生表示，大約15分鐘便完成換證手續。（洪嘉徽攝）

市民：可影到滿意為止

今日前往換證的陳先生表示，大約15分鐘便完成換證手續，而且只要曾經申請澳門e道，毋須重新申請，非常方便。他指，大約十個工作天後，即農曆新年前便可領取身份證。

特意請假辦理換證的陳小姐則指，相比十年前需要等待叫名，逐個等候換證的安排，今次只花不足半小時便完成，比想像中迅速。此外，她亦對於拍攝證件相感到滿意，約拍攝五至六次才選取「心水」相片 。

陳小姐(左)與吳小姐特意請假前來換證。（洪嘉徽攝）

逾九成人有預約 已簽發逾6.6萬張新智能身份證

入境處助理處長陳天賜表示，計劃由2018年12月27日展開，截至至2019年1月19日為止，共處理36,000宗換領新身份證人士的個案。當中九成半及八成均有預約及預先填表。

連同年滿11歲或18歲人士、補領身份證或更改資料人士申領新證人士，入境處於2018年11月26日至本月19日期間，共簽發66,648張新智能身份證。

他提醒，除了持有永久身份證的香港居民需要換證外，來港讀書及海外傭工，只要符合換證年齡，都需要辦理相關手續。

合資格的申請人可登入網站、使用入境處流動應用程式或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續，可預先填寫表格，以享用更快捷的登記服務。

入境處助理處長陳天賜表示，計劃由2018年12月27日展開，截至至2019年1月19日為止，共處理36000宗換領新身份證人士的個案。（洪嘉徽攝）

預計四年內完成換領身份證

第二批可換領者則是1968至1969出生的市民，今年4月1日起便可更換。最後一批為1954年或以前出生，年約65歲或以上的長者，預計2022年可完成整個換領身份證計劃。