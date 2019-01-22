【流感高峰】網上流傳家長以精油、勳章殺菌　家庭醫生：成效存疑

冬季流感肆虐，截至1月21日下午4時，全港約一千間幼稚園當中，累計已有301間幼稚園停課。 專家指甲型H1病毒，專攻幼童及長者，政府不斷呼籲家長應帶同年幼子女接種流感疫苗，不過仍有部分家長直言對疫苗成效抱懷疑態度。在網上討論區，有家長就分享各自的獨特預防流感「招數」，包括以精油殺菌、使用一款日本製的「健康勳章」防菌。 不過，有家庭醫生就直指，引發流感的是過濾性病毒，以他所知，最有效殺死過濾性病毒是紫外光，對於精油、勳章等方法的成效存有疑問。

在網上討論區及社交平台，有家長分享指，其女兒班主任向她表示，相信女兒所讀班別並無流感爆發，是由於其女兒每天塗抹精油上學，形容是「幫課室殺左唔少病菌」，更指要代其他父母多謝該名家長。另有一名家長就指，一位「精油教母」到處宣揚服藥會死、打針會癱的訊息，而當其兒子患上流感並需入深切治療部時，「精油教母」就認為患病是由於塗抹精油不足，「要再搽多啲保護家人喎」。

這款勳章聲稱內有二氧化氯，開封後半小時已可散播和黏貼全身衣服作身體保護網，把在1米範圍內的病毒、真菌、霉菌、花粉殺絕99.9%。 (EA MASK產品專門店facebook圖片)

另外，近年亦有家長購買一款「E.A. MASK 健康勳章」用作防菌。這款勳章聲稱內有二氧化氯，開封後半小時已可散播和黏貼全身衣服作身體保護網，把在1米範圍內的病毒、真菌、霉菌、花粉殺絕99.9%，只需夾在衣領、衣服或手袋上就可發揮功用，開封後有效期仍有1️個月，是日本非牟利機構野口醫學研究所獲獎產品，產品在HKTV MALL等網店都有發售。

有家庭醫生就直指，引發流感的是過濾性病毒，以他所知，最有效殺死過濾性病毒是紫外光，對於精油、勳章等方法的成效存有疑問。 (張浩維攝)

紫外光最有效殺死過濾性病毒

不過，家庭醫生李福基直言，引發流感的是過濾性病毒，以他所知，最有效殺死過濾性病毒是紫外光，「SARS(非典型肺炎)時，也是開大紫外光燈照病房。」他認為，勳章所用的方法成效存疑。對於精油，他亦認為只可作病徵上的舒緩，指不覺有確切研究指出精油對身體有大裨益，「飲食均衡、做運動、多點休息，對身體免疫系統更有作用！」

家庭醫生：單以濕毛巾敷額頭亦可退燒

對於網上有說法指，精油可以有退燒功效，做法是把精油加入溫水中，浸濕毛巾，扭乾後敷在額頭上，家庭醫生關嘉美指，不會評論精油的成分是否有功效，不過直指即使不加精油，單以濕毛巾敷在額頭上也可有退燒功效。