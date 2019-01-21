【迎豬年】初一新春花車巡遊斥逾3300萬　引入AR元素慶新年

旅發局斥資約3300萬舉辦的「國泰航空新春國際匯演之夜」將於年初一（2月5日）舉行，今年主題沿用「開年開運開心」，當晚會有9部花車，以及25隊國際、內地及本地隊伍參與演出。旅發局表示今年的花車多以「豬」為主題，有花車引入AR元素與市民玩遊戲送禮物賀豬年。

第二十四屆「國泰航空新春國際匯演之夜」於尖沙咀舉行，旅發局今年邀請國際知名的表演團體助陣。（黃靜薇攝）

第二十四屆「國泰航空新春國際匯演之夜」於尖沙咀舉行，今年「打頭陣」的花車為國泰航空，今年花車會加入鼓樂元素，由超過100名國泰港龍機組人員載歌載舞。

今次多架花車都以豬為主題，包括旅發局的吉祥物「豬仔包」，會與其他小豬參與巡遊。

香港迪士尼樂園今年花車以紅、綠、金作主色，寓意花開富貴。除了有傳統的卡通人物米奇米妮、Duffy、Cookie外，還會有三隻小豬同台演出。而連續第24年參與花車巡遊匯演的香港賽馬會，今年的「攜手同進慶新春」花車，是以傳統中式如意結為主題，寓意馬會與社區緊密連繫，致力推動跨代共融。

適逢本馬季沙田馬場開幕40週年，馬會的花車設計特意用上40個如意結，及動員40位表演者參與匯演，包括馬會吉祥物「同進啦啦隊」以賀年造型亮相，獻上精彩舞蹈和醒獅表演。

馬會「攜手同進慶新春」花車亦會在大年初三農曆新年賽馬日，於沙田馬場展出讓市民拍照留念，延續節日氣氛。(馬會提供)

此外，亦有花車大玩「AR」元素。市民只要下載由優質旅遊服務協會推出的手機App，在年初一至年初六期間（2月5日至10日）玩新春遊戲，即有機會贏取足金金豬、鑽飾及現金美食券，總值超過100萬元。

旅發局亦邀請13隊海外及內地的國際知名的表演團體助陣，當中11隊首次參與新春花車巡遊，包括於美國電視節目「America’s Got Talent 」成名的菲律賓高跟熱舞男子組合「Junior New System」；10項健力士世界紀錄保持者、表現花式入樽的匈牙利團隊「Face Team Acrobatic Korfball」；以及奧地利雜技團「The Freaks Acrobatic Show」。

於新春巡遊結束後，多部花車年初二（2月6日）起在大埔林村展出，部分表演隊伍亦會於年初二、年初三（2月6日、7日）在大埔林村和黃大仙中心表演。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興表示，連同海外宣傳費用，預料活動總開支約3300萬至3400萬元，與去年相約。他估計，花車巡遊將吸引約15萬人次沿途觀賞，一半為海外遊客。他續指，旅發局預料將有2500至2600張觀眾席門票，當中六成半為公開發售，另外三成半預留予贊助商及表演團隊。