銀行經理向內地客私收「開戶費」　7客遭騙逾6萬　經理被判緩刑

中信銀行前經理替內地客戶開戶時，謊稱須收繳付他5千至1.2萬人民幣「開戶費」，有7名客戶不虞有詐，並先後給了該經理逾6萬元，後遭銀行發現。該經年早前於東區裁判法院認罪，今（21日）被判入獄6個月，緩刑兩年，並需向客戶賠償65100元。

被告曹正在東區法院承認7項欺詐罪，被判入獄半年但准緩刑兩年。(資料圖片)

銀行開戶手續費僅150元

被告曹正，28歲，被控7項欺詐罪。指他於2016年5月20日至2017年1月18日期間，先後騙取7名內地客人金錢。

案情指，中信國際客戶如需在中信銀行開立企業戶口，只需繳付一筆150元的「查冊費」。唯被告在2016年5月20日至2017年1月18日期間，向7位客戶訛稱需向他額外繳付介乎5000至12000人民幣不等的「開戶費」。

被告騙款後存自己戶口遭揭發

後來銀行發現被告在為客戶處理開戶口事宜後，會存人民幣入他的戶口。廉署後來接報調查，並於前年2月拘捕被告。被告警誡下承認私下向客戶收「開戶費」。事件被中信國際管理層知悉，交由廉署調查後始被揭發。

求情稱新僱主仍想聰用他

辯方求情時指，被告年紀輕，一時犯事後已感後悔，並坦白承認控罪。另外，此案審理過程當中延誤了23個月，被告亦以被還押十四天；被告孝順、為家庭唯一經濟支柱，現時任職的保險理財公司也願意繼續聘請被告，故希望法庭給予被告機會。

案件編號：ESCC 2471/2018