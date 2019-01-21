巴士司機非禮案　女事主改口說誣告父　稱曾用沾父精液手塗下體

巴士司機被女兒指自小六起多次對她上下其手，更兩度強暴她。事主今在辯方盤問下，說出另一版本。她指因父親偏心胞弟、常責備自己，故一直討厭他。某日欲向父借手機，碰巧撞破父手淫，她威脅父親借出手機，否則會誣告強姦，威脅不果後便拿走父親用來清潔下體的紙巾，並把精液抹於下體。母親回家發現該精液紙巾，事主稱怕父說出威脅經過，便直接誣陷被告強姦。

任巴士司機的42歲被告，在高等法院否認強姦及非禮親女。（資料圖片）

現年42歲的被告，任職巴士司機，被控5項非禮和2項強姦罪，指他於2015年至2017年間，5次非禮和2次強姦女童X。X首次被侵犯時11至12歲，就讀小六。

認常遭父罵不讀書不聽話

辯方下午盤問事主之初，提出被告並無強姦她，事主回答「唔記得」。辯方再指出她於今早播放的口供錄影片段中所說的強姦、非禮均屬謊話，事主再回以同一答案。辯方續指，她常遭被告責罵不讀書、不聽話，更曾被人大力叉頸，事主同意。

遭非禮被父罵「自己攞嚟衰」

她又同意，覺得被告偏心胞弟，故一直討厭被告，會在母親面前問：「點解搵個咁樣衰嘅人做你老公嘅？」此外，辯方提及，事主曾於2015年遭同學的父親摸下體非禮，被告則認為她放學不立即回家，是「自己攞嚟衰」。

與弟爭玩手機遭父罵

辯方提出，被告從沒非禮或強姦她，事主表示同意。辯方指，被告於2017年9月買了新電話，並借予兩姐弟玩數天，兩人爭玩時事主訛稱被告已將手機贈予她，後遭被告責罵。

借手機撞正父抹下體

某日，她想借被告的手機玩，開房門就見到被告拉開褲、抹下體，被告即叫她出去。其後，事主趁被告去廁所清洗，在房內垃圾桶找到沾有精液的紙巾，並將液體抹於陰道。事主同意以上說法。

認用沾精液手洗陰道

辯方續說，她威脅被告給予手機，否則會告他強姦；被告則說「痴線嘅！咁污糟！」叫她即刻沖洗。事主洗手外，也用沾有精液的手清洗陰道。其母回家發現櫃上的紙巾，質問事主，因怕被告透露她想誣告一事，便說遭被告強姦。事主同意辯方說法。

控方覆問事主如何清洗下體，事主稱用水洗，曾將手指伸入陰道。被問為何現時庭上的口供如此不同，事主謂：「之前編嘅。」並指：「兩個（非禮及強姦）都冇發生。」

控方明天將傳召事主母親作供。

案件編號：HCCC162/2018