【派錢4000】首日派表22.5萬份　電話熱線「冧機」　　　

政府今（21日）起派發讓市民領取「關愛共享計劃」4,000元的申請表格，各區民政諮詢中心均可領取。不過，在職家庭及學生資助事務處熱線首日即「冧檔」暫停服務，接近中午時分，多間民政諮詢中心的表格已派發完畢，令不少市民大感不滿。 政府發言人回覆《香港01》指，職津處共印製130萬份申請表格，首日共派發22.5萬份中、英文版表格，及有16個派發點出現申請表格短缺情況，及後已即時補充。 發言人又解釋，職津處電話熱線因系統過度繁忙，而出現「系統更新」訊息，及後已刪除訊息避免誤導市民。

陳茂波在去年的財政預算案後公布「關愛共享計劃」，作「補漏拾遺」之用。（資料圖片）

「關愛共享計劃」申請表格今起可於職津處的網頁下載，及到各區民政諮詢中心索取，並在2月1日至4月30日期間接受申請。不過首日的職津處熱線電話：38971088， 一度暫停服務，錄音指「熱線正進行系統更新，故暫停服務，現會替你轉駁至1823。」

政府發言人解釋，職津處於今早約11時24分，得悉電話熱線的錄音稱「電話系統正在進行系統更新」等訊息，已即時與承辦商聯絡，相關訊息是因電話系統過度繁忙，而非系統更新，承辦商於下午刪除有關訊息，避免誤導來電者。而職津處截至今日晚上6時，共處理989個電話查詢，「1823」則處理了313個查詢。

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Facebook專頁「屯們誌」下午發出貼文 ，指不少屯門居民到屯門政府合署索取申請表格，惟半日已派完，將要星期三（23日）下午二時才有表格補充。政府發言人指，職津處共印製100萬份中文版表格、33萬份英文版。如有需要，職津處會適時印製額外申請表格。而首日共派發18.2萬份中文版申請表格，及4.3萬份英文版表格。

此外，各民政諮詢中心的申請表格數量，中文版有3,000份至20,000份，英文版則有1,000份至4,500份。首日在16個地區的派發點出現表格短缺情況，職津處亦即時派人補充申請表格。政府發言人表示，根據首日情況，職津處會增加各派發點的申請表格數目，以滿足市民的需要。