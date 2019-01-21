港女赴台當「女僕」　自稱文化交流　移民署：涉非法打工遞解出境

多間台灣傳媒今（21日）報道，本港一名23歲譚姓女子持觀光簽證赴台，以女僕裝扮到中壢區一間女僕咖啡店，聲稱作一日文化交流，卻擔任女僕工作及即興表演，招攬生意。台灣移民署桃園市專勤隊查今午到場搜證，指譚姓女子赴台工作與觀光名義不符，拘捕及遞解出境，並會管制她入境事宜。

（「Ona Tam 鈴鈴」facebook專頁圖片）

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據報道指，綽號「Ona Tam 鈴鈴」的涉事女子，因熱衷「學生妹」和「女僕」裝扮，其Facebook專頁有逾13萬粉絲，早前亦多次以觀光名義赴台灣，卻到當地的不同女僕店打工。她於本月17日在專頁發帖文，預告18日至22日期間的台灣行程，提及到不同女僕店作宣傳。期間，她又貼文「預告20日到中壢女僕咖啡店進行女僕文化交流」。她昨日（20日）在中壢該店穿著女僕裝扮工作，並上台即興表演節目招攬生意。

當地移民署桃園市專勤隊接獲市民檢舉，突襲稽查中壢地區該女僕店，發現「鈴鈴」受邀擔任1日女僕及招攬生意，蒐證後拘捕「鈴鈴」。不過，「鈴鈴」稱赴台目的，只是透過社交平台認識台灣女僕，與台灣喜歡女僕文化的人士交流，否認有交易關係，亦不清楚違反台灣法例。

台灣移民署指，譚姓女子赴台從事與觀光名義不符的工作，案件依據《香港澳門關係條例》、《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》規定辦理。至於僱主是否涉及違反《就業服務法》部分，將繼續調查。而案件調查完畢，「鈴鈴」會依法強制出境及管制入境，僱主及仲介將移交市府處理，最高裁處行政罰款75萬台幣（約19萬港元），及5年內再犯者會觸犯刑責。