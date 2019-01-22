【中環灣仔繞道．持續更新】運輸署加裝新路牌　往中區方向暫暢通

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

中環灣仔繞道昨(21日)通車後首個上班日即見擠塞，早上中環林士街天橋東行方向車龍一度「倒灌」回西隧，龍尾伸延至大角咀一帶。基於不少駕駛者指沿路指示不清，加上對路線未熟習，運輸署今日(22日)凌晨完成加裝四個新指示路牌改善。繞道今迎來第二個工作天，早上約8時，林士街天橋交通大致順暢；其後車輛漸增，令行車一度變緩慢，不過其後又回復正常。

林士街天橋上增設路牌，指示往中區方向。（林若勤攝）

【08:00】見林士街天橋增設路牌，寫有「中線亦可往中區」，而前方另一路牌亦有指示駕駛者可利用最左線及中線前往中區及灣仔北。初時天橋行車暢通，到約8時半車輛漸多，天橋往中區方向一度行車變慢，不過其後漸回復暢順。

工人進行加裝路牌改善工程。（陳永武攝）

加裝路牌改善工程在凌晨時份進行，四個新路牌其中一個設在落橋位附近，另一個設在信德中心附近提示駕駛者行車路線；亦將長約100米單白線修改為單行虛線，讓駕駛者有更多空間切換行車線。工程約在凌晨四時許大致完成。

運輸署提醒市民，林士街天橋東行的駕駛人士，可使用中、慢線經民寶街前往中區；而在西隧的駕駛人者，可考慮使用上環出口，經干諾道中地面的路段，前往各區。西行方面，由東區前往中西區的駕駛人者，可考慮在繁忙時段，使用告士打道，夏慤道，及干諾道中等原有路段。

+2
+7
+6
+5
【中環灣仔繞道】通車後首工作天擠塞　張建宗：會增路牌、指示牌
【中環灣仔繞道】干諾道中塞足大半日　小巴司機：以為佔中返咗嚟
【中環灣仔繞道】運輸署稱首個工作天交通正常　籲繁忙時間用舊路
【中環灣仔繞道】前往中區要先經繞道　西隧香港出口永續塞車？
中環灣仔繞道分流效用成疑　累三隧分流議案勢難過關
【中環灣仔繞道】首個上班日交通混亂　圖解四大致命伏位
【中環灣仔繞道】陳恒鑌批指示亂、險象環生　陳淑莊恐新春更塞
【有片】實測繁忙時間乘的士　中環灣仔繞道或舊路更快?
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。