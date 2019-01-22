消防隊長涉疏忽處理危險品案　官指不排除屬忙中有錯　裁被告脫罪

高級消防隊長處理一批661公升燃油、發電機等物品時，疑訛稱將之歸還予物主，但物主卻否認其事，物品最終不知所踪，該隊長因而被控一項公職人員行為失當罪，及一項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪。裁判官今（22日）於西九龍法院指被告處理該批物品時連番出錯，招人嫌疑，但未能否定被告忙中有錯。基於疑點利益歸於被罪，裁判官判兩罪皆不成立。

高級消防隊長何廸希經審訊後被裁定兩項罪名均不成立。（資料圖片）

被告何迪希，45歲，被指於2014年2月14日至6月25日期間，身為消防處高級消防隊長，未有向警方轉交一些由2013年7月30日起存放在沙田消防局危險品儲存倉庫的財物；以及在2014年4月25日，訛稱在前一日已將有關財物轉交予長沙灣警署警員，並多次訛稱該些財物屬戴瑞明擁有，且在同日（24日）歸還予戴瑞明。

報告一個月後才寫難斷定是否屬實

裁判官分析所有證供及證據後，認為控方未能舉證至毫無合理疑點。例如，控方證人與被告就該批物品通話後無即時記下，隔了一個月後才撰寫文件，故無法知道實際通話內容，以判斷被告指有口頭誤會是否屬實。

編號有誤或忙中有錯

另裁判官認為，被告提及的長沙灣警員編號有誤，但與真正的編號相近，可能是被告忙中有錯。至於倉庫中未見理應存檔的白色認領收據，裁判官翻看收據簿見非每批物品均有白色收據，認為消防員未必會依照要求儲存收據，不能就此作出對被告不利的推論。

案件編號：WKCC2117/2018