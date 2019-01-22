初一至三料無活豬供應　內地冰鮮豬供應商未接消息

內地非洲豬瘟繼續蔓延，《香港01》了解本地活豬業界為挽回市民信心，決定在年三十晚（2月4日）清洗上水及荃灣屠場，意味農曆年未有活豬供應，年初四（2月8日）市面才會再有新鮮豬肉出售。有內地冰鮮豬肉生產商坦言，未接獲香港方面的業界通知，但相信即使增加冰鮮豬供應亦只會多約一成。

因應內地非洲豬瘟在華北地區爆發後不斷擴散，月初已有本港業界人士預料，新年的活豬供應會緊張，批發價會提高三成。未料，本港豬肉業界昨一致支持在年三十晚（2月4日）屠清屠場內所有活豬，同時為配合大清潔屠房會在年初一至三（2月5至7日）休息；本港農場最多提供500隻以內的「本地豬」, 相信不足應付需求。

本港農場可多提供500隻以內的「本地豬」。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

在廣東省經營冰鮮豬肉生產的蔡先生接受查詢透露，未有收到香港的業界的通知，不過內地會因應情況增加供應，「其實香港是每兩至三日才下單，相信過一、兩日才會接獲通知。」他指出，由其廠房平日由內地供港的冰鮮豬約數百隻，預料農曆新年時會按情況增加約一成的供應。

年初二的開年飯市民或許要轉買冰鮮豬肉做節，《香港01》向兩大超市查詢，會否因應事件增加向內地進口冰鮮豬肉，惟暫未獲回覆。