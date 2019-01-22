【鷹君爭產】羅太律師庭上播錄音　嘉瑞：除咗買兇佢地乜都做得出

鷹君集團創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君（羅老太）告滙豐國際信託案續審，時任滙豐高層劉倩兒今（22日）在高等法院繼續作供，她早前供稱未有向另一羅家三子羅嘉瑞透露羅老太新意向書的內容。惟代表羅老太的律師在庭上播出一段錄音，並發現劉與嘉瑞一次電話通話中有提及內容，嘉瑞聽罷說：「佢地除咗買兇乜都做得出。」又直指六弟啟瑞「古惑得好犀利」，並認為老太是「矇查查簽咗」。

滙豐前高層劉倩兒否認曾向羅嘉瑞透露新意向書的重要消息。(李慧娜攝)

劉曾稱未向羅嘉瑞透露意向書內容

羅老太的代表律師盤問時稱，根據滙豐信託部前董事總經理劉倩兒早前的供詞，她稱於2016年收到羅老太新的意向書後，曾致電羅家三子羅嘉瑞，惟在通話期間她意識到羅嘉瑞並不知情，便急忙掛線，她並沒有向羅嘉瑞透露意向書最重要的部分。

羅老太律師播出錄音

律師便在庭上播出一段電話錄音，內容顯示劉在通話內向羅嘉瑞透露了新意向書的變動，包括在羅氏家族信託下的慈善組織投票權將受影響，而羅嘉瑞則表示對此事毫不知情。

羅嘉瑞直指六弟「古惑得好犀利」

羅嘉瑞在通話中直言，羅老太怎會知道如何發出意向書，質疑有兄弟姊妹在背後做了手腳，並說：「佢地成班人圍住佢（羅老太）可能矇查查簽咗。」又稱：「（他們）除左買兇咩都做得出架喇。」又直指：「阿Lu（羅啟瑞）真係古惑得好犀利。」劉最後在通話中表示會就此事與所有信託受益人開會。

劉堅稱未透露最重要消息

律師播畢錄音後，直指劉作供時就通話一事講大話。劉則堅稱，沒有把有關新意向書最重要的消息告訴嘉瑞，又稱對當日的對話，已記得不太清楚。

案件編號：HCA 3246/2016, HCA 355/2018