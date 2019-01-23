【沙中線】工程師學會聲明　撐紅磡站結構安全　惟施工質素存疑

沙中線獨立調查委員會聆訊即將踏入尾聲，預計下周二（29日）結案陳詞後完結。 工程師學會於上周五（18日），即聆訊完成所有證人作供後發聲明指，雖然對施工質素存疑，但認同專家的評估，東西走廊月台層板、連續牆和南北走廊底部的建築結構符合安全，又建議在第三階段策略評估中，或需考慮月台層板增設加強措施。

沙中線獨立調查委員會聆訊即將踏入尾聲，預計下周二（29日）結案陳詞後完結，工程師學會上周正發聲明支持專家證人證供，東西走廊月台層板可合符安全。（資料圖片）

香港工程師學會發聲明指，參考專家所提交的證供及已公開的資料後，認為港鐵須加強項目管理、內部以至與政府和總承建商的溝通、檔案紀錄的工作。

學會指，根據目前所得的證據，認同專家評估，雖然施工質素存有疑問，但東西走廊月台層板、連續牆和南北走廊底部的建築結構符合安全，又建議在策略評估中的第三階段，或需考慮加強月台層板。

學會聲明指，意見建基於專家指出的幾項主要工程項目特點，包括就車站設計的預留安全幅度，螺絲帽及鋼筋的接合程度及目前的調查工作。學會指，根據專家證人提供的資料，紅磡站東西走廊月台層板與東面連續牆存在顯著的預留安全幅度，留意到該幅度足以緩衝現有施工質素存有疑問的情況，故亦認同委員會專家證人供詞。

學會又指，認同專家證人報告指出，位處於東西走廊月台層板與連續牆接駁位底部的螺絲帽並不會受拉，即使鋼筋並未完全扭入螺絲帽，東西走廊月台層板將合符安全。

學會續表示，希望此聲明有助釋除公眾疑慮，並期望港鐵繼續落實相關程序，完成紅磡站擴建工程全面評估策略建議中提出的評估工作，以進行第三階段的設計分析，制定修復措施，並向公眾就事件作進一步解釋。