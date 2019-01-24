【迎豬年】屬豬蛇虎猴黃大仙祠免費拜太歲　推月老情緣卡覓姻緣

農曆新年將至，不少善信均會選擇於初一凌晨前往黃大仙祠上頭炷香。嗇色園表示，黃大仙祠將於年三十晚（2月4日）通宵開放，正月初一至十五期間將延長開放時間，以方便善信參神祈福。而太歲元辰殿會於年三十及正月初一暫停開放，將於正月初二重新開放肖豬、蛇、虎、猴的善信，可以入內免費拜太歲。 嗇色園提醒，年三十當晚為入祠人流高峰期，祠內將不設跪拜，求籤區及供品供奉區善信請勿攜帶元寶蠟燭，生油，大型香枝及大型供品，如燒豬等入祠。

黃大仙祠於年三十晚（2月4日）通宵開放，正月初一至十五期間將延長開放時間，以方便善信蒞祠參神祈福。嗇色園提醒，預計當晚祠內將會人多擠迫，各善信應聽從警方及工作人員指示，有秩序地分批進入黃大仙祠，黃大仙祠內將實施單向人潮管制措施及單向式參神路線。

嗇色園提到，大殿平台的求籤區及供品區會重新開放，善信到大殿上香後，可先到求籤區求籤，再沿指示到另外兩個上香點：三聖堂及盂香亭參拜。正月期間，太歲元辰殿由正月初二起，所有屬豬，蛇，虎，猴之善信於正月期間（2019年2月6日至3月6日）前往太歲元辰殿，只需出示有效身份證明文件便可免費入內參拜。

年初十是西方情人節，黃大仙祠開放時間將於當日延至晚上9時正，善信亦可於祠內取得「月老情緣卡」，寫上心中所願投入「月老信箱」。而若在四個指定時段內，善信將寫有祝福的「月老情緣卡」成功折疊成心形，投入到月老信箱中，便可獲得一對限定，限量「天賜良緣襟章」以及「情緣福袋」一個，並將心意交給心儀的對象望能願望達成。