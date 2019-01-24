機場男廁馬桶蓋連日現人糞　中年漢認手抹便便洩不快　罰款6千

機場客運大樓男廁，上周連日發現有馬桶蓋上有大便，似是被人手塗抹上去。職員翻查閉路電視，鎖定為一名中年漢所為。中年漢今（24日）在西九龍法院承認5項作出不衞生的行為罪，他因為數月前與家人不和，因而流離失所，常要瞓街及間到機過夜，故在男廁「抹糞」以洩不滿，他稱已非常後悔，並承諾不會再犯。裁判官被判他罰款6千元。

被告任子健在西九龍法院承認作出不衞生行為罪，被判罰款6千元。(資料圖片)

被告任子健，56歲，報稱無業，承認5項扔棄垃圾、吐痰或其他不合衞生的行為罪，

被告認用手抹糞以表心中不快

控方案情指，機場職員本月16至19天一連4天，在凌晨或深夜時份，在機場一號客運大樓不同男廁內，發現馬桶蓋上被人塗抺了糞便。職員翻查閉路電視，並鎖定一名年約50至60歲、地中海色光頭，兼戴眼鏡男子，並下載該男子的照片，待被告再在機場現身時，即上前查問，被告直認是相中人。

警方到場調查時，被告警誡下承認他在約三個月前，因與家人爭執後離家，之後無家可歸，遂日日瞓街，偶會到機場過夜。他承認曾五次在機場的男廁，蓋上馬桶蓋大便，之後用手把糞抹，以發洩他內心的不快。

控方呈堂照用黑白相

控方今亦有向法庭呈上涉案現場的照，以黑白照片呈上，主控稱，若裁判官想看彩色照亦可作準備，裁判官即表示不必了。

案件編號：WKCC305/2019