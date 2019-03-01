理大民主牆爭議　前學生會會長被即時停學一年　何俊謙稱被踢出校

理大去年十月初發生以紅紙遮蓋校內民主牆事件，學生會闖校長辦公室樓層要求與時任校長唐偉章對話，及後發起絕食行動抗議。事隔不足兩個月，四名涉事學生收到學生紀律委員會信件，指控四人涉違反校規，包括誹謗、攻擊或歐打大學職員等，須接受紀律調查。校方早前召開紀律聆訊會議，並傳召涉事學生作答辨。理大校董會學生代表李傲然表示，前任理大學生會會長林穎恒，因去年民主牆事件被判即時停學一年。 另外，碩士生何俊謙則在其社交媒體表示，他已因民主牆事件遭理工大學「踢出校」。

（網頁截圖）

被學生紀律委員會傳召的四名學生分別是理大學學生會林穎恒、學生會外務副會長鄭悅婷、校董會學生代表李傲然及碩士生何俊謙。他們被校方指控於去年10月4日於大學李嘉誠樓行為失當，包括誹謗、攻擊或歐打大學職員；拒絕遵從授權人員和機構的規定或命令，導致擾亂大學教學、研究及管理；作出損害學校聲譽的行為。

理大校董會學生代表李傲然表示，林穎恒因去年民主牆事件被判即時停學一年。

理大學生會在李家誠樓對出廣場設帳篷，會長林穎恒（圖左）及評議會主席阮柏喨在該處絕食留守。（資料圖片）

理大學生會去年九月底趁佔領行動4周年，將民主牆一半範圍改為「連儂牆」讓同學留言。（理大學生會提供）

理大學生會會長林穎恒（左）及校董會學生代表李傲然均因去年闖校長辦公室樓層而要接受大學紀律聆訊。（資料圖片）

理大學生會去年九月底趁佔領行動4周年之際，將校內一半民主牆劃為「連儂牆」，方便同學留言紀念，不過後來疑因有人張貼「港獨」言論，引起校方關注，屢次釘上紅色畫紙遮蓋，並收回學生會管理權。學生對校方僭越民主牆的使用權感到強烈不滿，批評校方打壓校園言論自由，四名學生代表於10月四日到副校長樓層要求與大學高層對話。

理大副校長（學生事務）沈岐文及莫志明到場調解，期間與學生一度發生推撞，沈及林二人雙雙倒地，亦有保安宣稱受傷。學生期後在校園紮營絕食抗議約44小時後，最終學生會校方達成共識，校方歸還民主牆所有範圍予學生會管理，學生會則恢復雙方同意的使用守則。