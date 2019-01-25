【流感高峰】13間公院內科爆滿　屯門醫院連續3天佔用率「奪冠」

流感在本港肆虐，食物及衞生局聯同教育局、衞生防護中心等召開跨部門會議後，昨（24日）宣布全港幼稚園明天（26日）起停課。 而醫院管理局亦公布昨日的公立醫院服務使用率數據，昨日的急症室首次求診人次達5,952人次，較前日微增51人，而經急症室入內科病房的人次則達1,050人次，整體內科病床佔用率達108%，當中屯門醫院連續3天以最高佔用率排名榜首，昨天佔用率達117%，昨天共有13間公立醫院佔用率超過100%。

昨日的急症室首次求診人次達5,952人次，較前日微增51人，而經急症室入內科病房的人次則達1,050人次。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

昨日的急症室首次求診人次達5,952人次，較前日微增51人，而經急症室入內科病房的人次則達1,050人次，較前日微跌28人。

而整體內科病床佔用率達108%，當中屯門醫院以117%「奪冠」，是連續3天高踞榜首，而將軍澳醫院亦以116%緊隨其後，明愛醫院就以115%排名第三。

截至今日早上10時45分，廣華醫院及將軍澳醫院的急症室輪候時間均超過8小時，威爾斯親王醫院亦需等待超過6小時，其他醫院就介乎乎1至4小時之間。

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