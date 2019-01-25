【流感停課】衞生署研擴展幼稚園打針　議員：人手不足只因無規劃

衞生署衞生防護中心上周五（18日）宣布多達191間有流感爆發的幼稚園停課，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良當時已預計疫情趨嚴峻，促政府盡快全面停課。不過，衞生署堅持局部學校停課較適合。 事隔6日，有爆發的學校持續增加，至本周四累積達384間，期間議員、教育界都加入敦促港府盡快宣布停課，阻截疫情之餘，要有充足時間讓家長做好準備。食物及衞生局局長陳肇始昨日（24日）才宣布全港幼稚園停課。陳肇始去年2月在立法會一度稱衞生署沒有足夠人手推展學童到校打針，後來還是在小學推展了外展接種先導計劃，惟計劃出爐又鬧出僧多粥少的問題。如今衞生防護中心聲言研究需否擴大到校打針至幼稚園學生，如最終拍板推行，人手問題又如何解決？

政府2018/19年度推出「學校外展疫苗接種先導計劃」，計劃涵蓋184間小學。（資料圖片／盧翊銘）

政府用了6天時間審視是否需要全港幼稚園停課，停課數目亦有由初期191間，飊升193間至累積達384間。何栢良今早在電台節目表示，本港現時仍處於流感高峰期的早期階段，預計流感爆發會持續，加上農曆新年將至，人流增加，流感疫情或更嚴重。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦持相同看法，他指宣布流感高峰期後4至6周才是流感頂峰，若不停課，疫情會更嚴重。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為政府應果斷提早一周停課，並擴展到校打針計劃至幼稚園。（資料圖片／余俊亮攝） 澳門學生疫苗注射率高，何栢良曾多次表示香港應該學習澳門，並把到校接種疫苗擴大至幼稚園，令幼稚園及小學達七成接種率，更曾指出政府應成立「季節性流感督導委員會」，加強教育及訂立接種指標，他又曾去信財政司司長陳茂波，希望把到校疫苗接種計劃，擴展至全港所有幼稚園。 本港截至2017/18年度，有1030間幼稚園及幼兒中心、581間小學。2018/19年度首次推行「學校外展疫苗接種先導計劃」，由衞生防護中心安排人手到校注射疫苗，申請學校超過400間但名額僅有184間，當局最終建議學校參加「優化外展接種計劃」，着他們自行聯絡私營服務提供者，安排醫護人員到學校打針。衞生防護中心日前稱考慮擴展「學校外展疫苗接種先導計劃」至全港小學外，同時因應今年流感疫情，或擴展至幼稚園。

立法會議員郭家麒指，政府在到校打針等議題上後知後覺。（資料圖片／林若勤攝） 本身是醫生的立法會議員郭家麒指衞生署手握所有數據，應該更能把握流感疫情，他形容爆發流感的幼稚園以幾何級數上升，而且若以每周計算，兒童嚴重流感個案比去年更嚴重，認為衞生署應盡早決定。 港府在宣布停課上不夠果斷，到校注射計劃亦被批評後知後覺。郭家麒強調不會因人手不足，難以提供到校注射的說法。他認為只是政府沒有計劃，才會導致「不可收拾」的地步。郭又指，政府主要幫忙找足夠醫生提供服務，購入足夠疫苗以及事後回收醫療廢料，並強調政府不能突然執行注射計劃，必須好好規劃。



許樹昌建議政府可以聘請退休醫護人員到學校為學生注射疫苗，從而解決人手不足問題，他同時亦多次強調幼童抵抗力低，必須提高幼童的疫苗接種率。

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↓↓↓各區幼稚園停課分佈，點擊下圖查閱疫情蔓延變化（截至1月23日）：↓↓↓

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