位於九龍站圓方商場的戲院The Grand Cinema 今日在其官網貼出告示指因租約期滿，將營業至下月28日，並感謝觀眾11年來的支持，有傳百老匯將接手經營戲院。而持有The Grand會藉、禮物卡的消費者，則可到戲院辦理退款手續，但要留意必須在限期前處理，不能「過渡」至新經營者。

The Grand Cinema 貼住告示指會員可於1月26日至2月28日辦理退款。（侯彩琳攝）

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會員卡有效期在3月30日或之後 可辦理退款

《香港01》記者以市民身份，向The Grand Cinmea櫃檯職員查詢現時是否能辦理會員卡，職員表示因下月停止營業，故不再辦理會員卡。而原本持有會員卡，且會員卡有效期在3月30日或之後的會員，可在2月28日前到戲院辦理退款，而會員卡有效期在3月29日或之前者，則不獲退款。職員亦透露會有其他戲院接手營運，惟沒有透露詳情。

The Grand Cinema會員黎小姐得知戲院結束營業消息後到戲院辦理退款手續，並獲退款160元，過程亦快速方便。黎小姐指，會籍將於7月到期，本身未有預計會獲退款，指「退比我已經係Bonus。」

禮物卡退款需在下月底前辦理

另一方面，由於戲院將結業，The Grand Cinema的禮物卡（Gift Card）亦將會失效，持有面值由500至1,000元不等禮物卡的消費者，須在2月28日或之前到戲院辦理退款手續，餘額將獲退還現金，不會收取額外手續費。而在2月28日之後，禮物卡會自動失效，不會獲得退款。