廚師涉兩姦印傭案　被告辯稱女傭令他太興奮　惟有任由她擺佈

中年廚師涉於住所內非禮及強姦上班不久的印傭續審，被告今（25日）午續接受控方盤問，被追問他聲稱遭印傭抱緊及勾引性交，為何未有即時推開對方，被告解釋，當時在清潔廚房，手上全是洗潔清，身旁又是碗碟及櫃子，當時又被印傭弄得「興奮」，最後惟有任由她擺布，更致當天上班遲到。

被告曾偉新在高等法院否認兩項強姦及兩項非禮其家中女印傭罪。（資料圖片）

被告曾偉新（55歲）被控於2017年12月10日至20日期間兩度於黃大仙下邨單位內非禮女子X，亦兩度在有關單位內強姦她。

自創手勢與女傭溝通

被告今午接受主控官盤問，他澄清事主聽不懂廣東話，二人多以手勢比劃溝通，2017年12月18日，即他被指控進女傭房間非禮她當晚，被告稱得知女兒受傷十分生氣，進入房間質問事主，以手勢向她表示會先向學校查問，苦發現是事主造成，必會追究。被告在庭上比劃手勢時，被問到手勢是否由他發明，還是與事主就手勢意思有所共識，被告稱是自創，但因為與早前聘用過的女傭亦是用手勢溝通，故不覺有問題。

被事主親吻後有想過要避嫌

被告續稱，翌日已沒有再向事主查問此事但事主卻在翌日向他索20元「買野食」時，卻親了他臉頰兩下，被主控官問到為何不在事主親他第一下時，便推開事主，被告即席發出「啜啜」兩聲，以示範事主很快地吻了他兩下，被告動作惹得陪審員忍俊不禁。被告及後認為事主行為不妥，亦打算不接近事主以避嫌。

衝入事主房因嬲到忘記要迴避

不過，被告當晚放工回家後，發現事主沒有收拾房間，感到十分憤怒，並進入事主房間向她查問，主控官即反問被強吻一事後，為何沒有避嫌便直接進入事主房間，被告則解釋「嬲到唔記得」，而事後亦沒向妻子投訴被告。

興奮狀態下任由事主擺布

主控官再問到，為何他於2017年12月20日，被事主在廚房抱著時不用雙手推開她，被告則解釋當時在清潔廚房，「手上全部係洗潔精」，而身旁又有不少碗碟、櫃子，擔心會弄破故沒推開她，而事主接著便套弄被告陽具，被告表示當時出現性興奮，法官即質疑早前他稱當天早上趕著上班，又要照顧女兒，為何仍會出現性慾，被告則回道「俾佢搞到興奮，由佢擺布」。

另外，被問到既然當時趕著上班，為何完事後仍「買三場馬」，被告則稱「反正都遲，唔差在兩三分鐘」。

案件編號：HCCC187/2018