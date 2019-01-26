【收緊長者綜援】聽眾斥羅致光︰每句話都傷害市民　IQ120又如何

政府收緊長者綜援門檻在即，申領年齡由60歲上調至65歲，健全的許60至64歲新申請者，若不就業或連續半年未有會見跟進社工，每月需扣減200元。勞工及福利局局長羅致光今早（26日）出席電台節目時表示，扣200元只是象徵式，有關措施只是想令65歲前健全的人士兼職、就業，亦有助身心健康，不會寧願扣200元都不去做兼職。 有年屆六旬聽眾「烽煙」批評收緊長者綜援門檻是「堅離地」，指長者再就業有困難。有聽眾又狠斥特首林鄭月娥及羅致光，「講每一句說話都傷害緊市民。」憤然質問羅致光「你IQ 120又如何呢？」

勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片）

提壽命120歲是想帶出長者年齡定義會改變

羅致光表示，今次備受爭議，原因包括是處理問題。他說自知比較經常受批評，形容自己太理性，但認為一套真正理性的政策，是要兼顧理性及感性，但可能他較多時間去思考理性、邏輯。「有時我說話比較偏向邏輯語言說話，多於政治語言。」

他又提及，正如他早前提起，60歲中年論為人詬病，他指120歲是不會發生，他只是想帶出社會對長者年齡的定義會改變，但「無人會聽你前文後理，只會聽soundbite（短句）。」羅致光今日再表示，問題在於什麼歲數劃一條線，不排除幾十年之後會有變化，劃線是為簡易處理事件。

辯解口快快講60歲是「中年」 實際指120歲的「中間」

羅致光在另一個電台節目上，再為120歲言論解釋。他指當時是正講述有關退休年齡就住人均壽命的上升而有所延遲，他肯定知道今天的人不會去到120歲，只是根據科學的推算上限是120歲，而當初口快快將60歲只是「中間」講成「中年」。他教邏輯時，常以立法局的一件事為例，一名議員提到「我作為一名家長，想代表所有家長說話。」遭司徒華反譏「我作為人，代表所有人說話。」他續說，如果斷章取義，會以為司徒華自大，但實際不然，只是辯駁前者，若在「今時今日在大氣電波是危險的」，認為會被「抽一句說話來玩。」

港府宣布2月起調高長者綜援申領年齡，60至64歲健全長者只能繼續領取成人綜援，亦需外出就業。(資料圖片)

六旬聽眾斥離地 親述退休後難再就業

聽眾岑先生表示，有關收緊政策是「堅離地」。他以自己為例，本身有學位，亦有多年工作經驗，惟年過60歲，去見新工時本來順利，但提到實際年紀後，就不獲聘用，他認為，長者在退休後只能「去做較刻苦耐勞的工作」，例如保安及清潔工。羅致光回應指，長者再就業有困難，全香港的人都知「包括特首」，但好少領取綜援的人是如該位聽眾般高學歷，都是一些基層人士才會有需要領綜援。

另一位聽眾林先生表示，當年其父親年屆60幾歲，而自己仍在求學中，未能出來工作，而其父親再就業有困難，需要申領綜援。他認為，政府「堅離地」，相關措施比起20年前都無改善，直斥林鄭月娥及羅致光，「講每一句說話都傷害緊市民。」認為二人的論述不如香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新，又斥羅致光「你IQ120又如何呢？」