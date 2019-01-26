【小一統一派位】跨境家長駁搶學位論：多本地人讀我哋都讀唔到啦

被稱為大抽獎的新學年小一統一派位今天（26日）開始接受遞表申請，隨2013年實施「零雙非」政策，跨境學生雖然有減少，但依然有「尾班車」雙非及跨境家長前來遞表。 有跨境學童家長指，相信有一定經濟能力的家長，都希望兒女能獲得更好的教育；對於跨境學生及雙生學生搶走本地生學位的說法，她反駁「（香港）咁多間學校，如果多本地人讀，我哋都讀唔到啦！」

在深圳居住、兩個兒子都在香港讀書的曾太表示，自己與丈夫都是在深圳創業，未有考慮在香港居住，又認為香港的生活環境未及內地方便。

在香港報讀小學的手續麻煩

被問為何要來港報讀小學及幼稚園，她指相信有一定經濟能力的家長，都希望兒女能獲得更好的教育，所以兩個兒子亦是在香港完成幼稚園的課程。交通上她指因有褓母車接送尚算方便，但她認為香港報讀小學的手續麻煩，「幼稚園都無咁多嘢搞，（小學）又有第一輪（自行收生），又要做第二輪（統一派位）。」

有說法指跨區學童搶走本地學生的學位，曾太表示不認同，「（香港）咁多間學校，如果多本地人讀，我哋都讀唔到啦！」她又指，如最後仍未能報讀心儀學校，會考慮「叩門」。

另一雙非家長郭女士於2012年4月，趕及在「零雙非」政策前實施前誕下長子。在避開了龍年嬰兒潮後，她今日到派位中心為長子遞表。她表示未有聽過批評雙非家長搶學位的說法，直言壓力不大。

她又表示，在香港哪一間學校都很好，只要獲派的學校是在粉嶺都會接受；惟當問到會否選擇讓兒子回到深圳就讀，她就斬釘截鐵斷言：「不會！」亦未有解釋原因。

明天（27日）各區的統一派位中心仍會接受遞表，而派位結果將於今年六月公布。屆時家長若對派位結果不滿意，亦可以把握最後機會，到心儀學校「叩門」。