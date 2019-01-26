【醫生申訴會】陳肇始稱會面有建議性　梁栢賢：5億元撥款非上限

公立醫院服務壓力持續爆煲；兩個醫生工會聯同醫療界議員今（26日）舉辦申訴大會，約130人出席，與食物及衞生局局長陳肇始申訴苦況。公共醫療醫生協會會長麥肇敬表示，今日有過百人出席，有表達到面對的困難，認為陳肇始有正面回應，並引述局方指，料短期內在農曆新年後會再與工會會面。麥肇敬表示，醫護現時工作量大增，望公眾體諒。

陳肇始出席「公共醫生申訴大會」，聆聽業界訴求。（林若勤攝）

兩個醫生組織舉行「不在沉默中谷爆」公共醫生申訴大會，公共醫療醫生協會會長麥肇敬表示，有過百人出席。在會面結束後，麥肇敬作為醫生代表表示，在會面中有反映醫護面對的難處，與會者有將真實面對的困難盡訴，認為陳肇始有聆聽到，並給予正面意見，短期內料在農曆新年後會再與工會會面。他希望，在流感高峰期間，公眾能體諒到前線醫護工作量大增。

前線醫生聯盟副主席陳子泰在會後表示，醫生同事在會上反映出前線人員，特別在病房的現實情況。他表示，局方在會上承諾希望可短期內解決人手不足及設施的問題。他又提到，局方曾提及或會在社區層面協助處理流感病人，例如病人若能有經濟能力，可能分流病人至私營醫院接受治療。

陳子泰又提到，醫管局及局方的反應正面，而醫生亦理解問題並非一時三刻可以解決；然而對是否「收貨」，他指未能定論，仍要視乎局方是否兌現承諾。

陳肇始︰會面有用、有建設性

食物及衞生局局長陳肇始表示，大會有好多醫生表達意見及感受，形容氣氛良好、有建設性，又說出席申訴會的醫生坦誠，並提出不少有用建議。她指，除了病床位不足外，最大的問題都是人手，會由醫管局作長遠計劃。就醫護工作量大增，她指政府會著力發展基層醫療健康，地區康健中心會陸續落成；而在公私營合作發展方面，都可以幫助到服務量，會在政策層面上將病人分流去私營。

梁栢賢：去年獲一筆過撥5億元非上限

醫管局行政總裁梁栢賢表示，在周末的當值津貼方面，有意見認為有比較高級的醫生，只得副顧問醫生的津貼水平，吸引力不大。局方感謝醫生在細節上提供建議，局方會再開會商討，並就資源與政府溝通，並指去年獲一筆過撥5億元非上限，有需要的話可以再增3億、4億、5億元。