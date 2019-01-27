羅致光指發展兒童數據資料庫　有助制定有關兒童事宜的政策方向

勞福局局長羅致光指，現時在政府不同部門存有兒童各種不同的相關資料，如能將這些資料庫整合，便能更容易掌握兒童各方面的資料。他表示，預期在招標聘任研究顧問程序後，可於2019年第3季開展研究，估計將需時約18個月完成。往後的具體工作需參考研究的結果及建議。

羅致光指，現在政府不同部門存有兒童各種不同的相關資料，如入境事務處有出世紙及兒童身份證的資料；教育局及學校有學童的資料；學生資助處有申領不同資助的學童家庭資料；社會福利署的不同服務單位有不同受助家庭及兒童的資料；衞生署及醫院管理局有兒童的健康相關資料。

如果能將資料庫整合，便能更容易掌握兒童各方面的資料至於是否可以或是要怎樣整合，是一個需要研究探討的問題。

而所謂中央兒童數據資料庫，可以是一個有關兒童的統計資料彙編，現有相似的例子，有政府統計處每年出版的《香港的女性及男性——主要統計數字》、過去青年事務委員會歷年出版的《香港青年統計資料概覽》，以及香港小童群益會曾出版的《兒童發展指標》。

他表示，鑑於設立中央兒童數據資料庫研究的規模和複雜性，預期在招標聘任研究顧問程序後，研究可於2019年第3季開展，估計將需時約18個月完成。往後的具體工作需參考研究的結果及建議。