轉播南非賽馬當地無通知換騎師　馬會今晚宣布投注四駒可退款

香港賽馬會昨晚(26日)舉行南非「大都會錦標賽馬日」越洋轉播賽事，出現罕見事故，當地機構未有向馬會公布4場賽事馬匹更換騎師資料，直至有關場次結束及香港受注的派彩作實後，才收到通知。 馬會今晚發表聲明，指縱使易配的馬匹在有關場次並沒有跑入前四名，但因經考慮過顧客的利益後，決定作出酌情處理，對投注了有關場次的受影響場次4匹賽駒的所有投注彩池，均可進行退款。

受影響馬匹，包括海外賽事第一組第2場11號「希伍森林」、第4場20號「海倫理想」、第5場5號「艷玫」及第7場7號「班珍」，對投注了有關場次的馬匹的單場及過關注項，包括獨贏、位置、連贏、位置連贏、單T、三重彩、四連環及四重彩、孖T及三寶，均可退款。

由於有關賽事派彩昨晚已作寶，不少以彩票投注的馬迷更可能已丟掉彩票，因此馬會指持有彩票人士，可於明天(28日)中午後，前往馬會投注站進行退款，如遺失彩票者，可於明天起計的7天內提出申領。

至於經由投注戶口投注人士，他們的退款將於24至36小時內自動存入投注戶口。

馬會又指，今次是馬會在南非的合作伙伴Phumelela Gaming and Leisure Limited (Phumelela)未有履行合約責任，就馬匹易配的場次在每場賽事開跑前通知有關馬匹易配的資料。馬會是在上述場次結束及派彩作實後，才收到Phumelela有關馬匹易配的通知。

馬會稱，高度重視今次事件，並已要求Phumelela作出解釋。