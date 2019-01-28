【派錢4000蚊】有薪俸稅差餉寬減拎到幾多錢？　8大個案教你計

政府派4,000元的「關愛共享計劃」已正式發放申請表格，並將於本週五（2月1日）開始接受報名。 符合申請條件之人士，若在港沒有物業，並且無需繳交2017/18年度的薪俸稅，將可獲發全額4,000元。而有交稅人士和有物業人士，也有機會領取部分津貼，惟計算方法相對複雜。 《香港01》透過多個個案，以多種收入、供養子女或父母及物業組合，助讀者理解薪俸稅寬減額、差餉寬減額、供養子女或父母等，如何影響你的4,000元？一切資料以「關愛共享計劃」﹙css.gov.hk﹚網站為準。 註：所有個案中的在職人士的應課稅入息額均已扣除強積金供款額

2018年3月，財政司司長陳茂波公佈「關愛共享計劃」，「拾遺補漏」向沒有受惠於當年預算案「派糖」之人士補發4,000元，預計最多有300萬人受惠。惟領取這筆錢的條件要符合一系列條件，究竟哪些人才可領足全數？

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2017/18年度薪俸稅寬免多於4,000元，今次均不可受惠

2017/18年度的薪俸稅寬減額，為當年應繳稅款的75%。按此計算，若去年最終繳交稅款多於1,333元，即退稅多於4,000元之人士，皆不可受惠於「關愛共享計劃」津貼。記住這個銀碼：1,333元。

市民若想計算可領金額，需留意自己2017/18年度的薪俸稅寬減額，以及2018/19年度全年差餉寬減額﹙政府1823網站﹚

個案1. 月搵20,500元的單身人士 → 冇得拎

沒有物業、月薪20,500元、無任何其他免稅額的單身人士，2017/18年度原要交5,454元，不可受惠今次派錢。

寬減額計算方法：5,454元 × 75% = 4,090.5元（多於4,000元）

個案2. 兩夫婦，上年交稅都多過1,334元 → 冇得拎

沒有物業的已婚人士，夫婦二人月薪均為20,500元，無其他免稅額，2017/18年度二人共需交10,908元的稅款，今次未能受惠。

寬減額計算方法﹙4,000元需以個人名義申領﹚： 10,908元 ÷ 2 × 75% = 4,090.5元 ﹙多於4,000元﹚

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根據政府1823網頁，若​市民可於辦公時間（星期一至五08:15-12:30及13:30-17:30）致電187 8022聯絡稅務局要求補發（選擇語言 > 按9字聯絡詢問處職員）。

個案3. 兩夫婦，得一個人要交稅 → 搵3萬蚊都有得拎

沒有物業的已婚人士，夫婦僅一人有收入，月薪為20,500元，2017/18年度二人不需繳交薪俸稅，其中一方可受惠今次4,000元全額津貼。

個案4. 兩夫婦、有仔女 → 各自搵2.9萬都有得拎

沒有物業，月薪均為29,000元的已婚人士，除供養一名子女外﹙10萬元免稅額﹚，無其他免稅額，當時二人分別可獲3,812元及15,197元的稅款寬免額。

前者可獲派錢：4,000元 - 3,812元 = 188元

個案5. 兩夫婦有子女、要供養雙親，點計？

有一名子女﹙10萬元免稅額﹚、要供養雙親﹙免稅18.4萬元﹚、沒有物業、月薪同為29,000元的已婚人士。去年二人分別可獲219元及3,812元的稅款寬免額。

前者獲：4,000元 - 219元 = 3,781元；後者獲：4,000元 - 3,812元 =188元

個案6. 月搵20000元的單身人士 → 因為有交差餉而冇得拎

有一所物業、月薪20,000元、無其他免稅額的單身人士，2017/18年度獲3,578元的稅款寬免款額。假設其2018/19年度一季差餉寬免額為2191.5元，不可受惠今次派錢。

因為上年退稅及差餉寬免多於4,000元： 3,578元 + 2191.5元 × 4 = 12,344元

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個案7. 兩夫婦有子女、供養雙親，要交差餉呢？

有一名子女﹙免稅10萬﹚、要供養雙親﹙免稅18.4萬﹚、有一所物業、月薪均為35,000元的已婚人士，2017/18年度分別可獲2,828元及11,550元的退稅，另二人於2018/19年度全年分別可4,383元的差餉寬免額，今次均不可受惠，因退稅及差餉寬免皆多於4,000元。

二人上年度已獲寬減： 前者：稅項寬減 2,828元 + 差餉寬減 4,383元 = 7,211元 後者：稅項寬減 11,550元 + 差餉寬減 4,383元 = 15,933元 因此二人今次均不可受惠

個案8. 兩夫婦有子女、供養雙親，如果要交地租，咁點計？

有一名子女、要供養雙親、月薪均為35,000元的已婚人士，2017/18年度分別可獲2,828元及11,550元的退稅，另二人需要為住處繳交地租。

由於地租不在寬減範圍之內， 其中一人可獲4,000元 - 2,828元 = 1,172元的津貼。