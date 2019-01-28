【收緊長耆綜援】開會前示威未獲接信　團體批羅致光不尊重業界

社會福利署早前宣布提高申領長者綜援年齡門檻，並稱將扣減不參加「自力更新計劃」或半年無見社工人士200元津貼金，周五（1日）實施。立法會福利事務委員會今（28日）舉行特別會議，討論上述措施。 多個團體會議前在立法會外示威，要求政府撤回扣200元的措施，惟勞工及福利局局長勞致光未有出現接信。香港社會工作者總工會批評，做法並不尊重業界聲音。

多個團體會議前在立法會外示威，要求政府撤回扣200元的措施，惟勞工及福利局局長勞致光未有出現接信。（歐嘉樂攝）

+ 3 + 2

香港社會工作者總工會約十人昨夜（27日）在政府總部外留守，稱要「接羅致光返工」，向他遞信請願要求撤回措施，惟未見羅致光出現接信。社總會長倫智偉形容扣200元的措施「無聊、無邏輯、無人性」，批羅致光不願接信，做法不尊重業界聲音。

許麗明表示，社總會堅持「立即撤回方案、不可以有規定工時、更不可以扣200元以及全面檢討綜援」等原則。（歐嘉樂攝） 總幹事許麗明提到，羅致光答應在明天與工會及社福界立法會議員邵家臻開會討論，卻不願花時間接信，質疑明天的見面只是營造「有公眾諮詢」的假象。 她又認為，現時不能肯定明天的會議是否會有討論空間，但社總會堅持「立即撤回方案、不可以有規定工時、更不可以扣200元以及全面檢討綜援」等原則，「如果連200蚊都唔撤回，我哋一定唔會罷休。」

工聯會十餘人今早亦到立法會示威區示威，工聯會立法會議員何啟明在出席會議前表示，要求政府擱置做法，稱當初政府提出補貼金方案是有誠意，但現時扣200元的做法就是斤斤計較。他希望政府了解民情，暫停有關措施。