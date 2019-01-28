【骨灰龕發牌】屯門思親公園成首間領牌龕場　料供應近萬個龕位

私營骨灰安置所發牌委員會今日（28日）公布，屯門思親公園根據《私營骨灰安置所條例》提交的牌照申請，程序已完成。相關牌照會於牌照申請人交牌費的當日發出，有效期亦由牌照發出當日起計算。 屯門思親公園早前為9,996個龕位申請牌照。翻查資料，最貴的骨灰龕要價近30萬元。

思親公園成為首間領牌龕場。（資料圖片）

私營骨灰安置所發牌委員會今日公布，1月中舉行首次公開會議審議屯門思親公園的牌照申請，該申請程序已完成，委員會已發信通知有關申請人其牌照申請獲批准。

委員會指，有關牌照會於申請人繳付牌照費用當日發出，牌照有效期由牌照發出當日起計算。委員會將繼續處理由約140間私營骨灰安置所提交的指明文書申請。

根據《私營骨灰安置所條例》附表六，牌照申請人需於發出牌照時，按獲批准的最多骨灰安放容量，繳付相應的牌照費用。屯門思親公園是次申請中，為9,996個龕位申請牌照，負責人需繳交24萬港元牌費。

私營骨灰安置所牌照費用 發出牌照時 批准圖則上顯示的最多骨灰安放容量 費用 不超過 1,000份 $90,000 超過 1,000份；但不超過5,000份 $165,000 超過 5,000份；但不超過 10,000份 $240,000 超過 10,000份；但不超過 50,000份 $315,000 超過 50,000份 $390,000

葉國謙相信，月底審批的牌照申請將更加暢順。（資料圖片） 葉國謙：文書工作需時 公布發牌程序有改善空間 私營骨灰安置所發牌委員會副主席葉國謙早前曾透露，預料公開會議過後2至3日內已可完成發牌申請，思親公園的公開會議於1月17日舉行，惟事隔8個工作天，發牌委員會至今日方完成整個程序。 葉國謙直言8日是太長，他又透露其實於會議當日已批准發牌，但文書工作需時，至今日才正式公布發出牌照，並發信通知思親公園的負責人。葉國謙認為有改善空間，會再跟其他委員檢討，相信第二宗牌照審批過程可以更加暢順。

最貴龕位叫價逾30萬

思親公園位於屯門楊青路25號，在2013年3月24日啟用，由仁濟醫院與蓬瀛仙館合辦，佔地約3600平方米，耗資逾1.6億港元興建。思親公園早前根據《私營骨灰安置所條例》，為9,996個龕位提交牌照申請。

根據思親公園2014年的網上文件，家庭龕位的價錢由12.2萬元至29.9萬元不等，而2012年「龕花」的價錢，則介乎6.8萬元至36.1萬元不等。

另一間位於屯門的「善緣」骨灰安置所同樣正申請牌照龕場，發牌委員會將於本周四（31日）審議其申請，若程序完成料將成第二間獲發牌照的龕場。