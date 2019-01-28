父涉5姦小學女兒案　事主：性侵後夢見性交細節　對方是黑色的人

六旬漢涉多番強姦和非禮就讀小學的親女一案，事主今(28日)接受辯方盤問，辯方指女事主揭發事件的說法有不同版本，又質疑她所提的性侵事件全是幻想，更指事主常與父吵架，有次父晦氣地說：「係呀，沖涼就係非禮你，可以告埋我強姦」。事主否認指控是幻想，並稱被性侵後發夢時亦見性行為的情節，但非夢見父親，而是「一個黑色既人」。她又否認父親曾晦氣地說那些話。

現年63歲被告否認5度強姦親女。(資料圖片)

指母曾說怕被事主及其弟浪費青春

辯方盤時事主時指，她向他人透露性侵事件的原因，在不同時段也有不同。如她向老師解釋因父母與自己關係轉差，對她漠不關心，同時給她的零用錢也不夠其日常開支，而她在庭上則指是父母的關係轉差，事主不再有顧慮。事主解釋，兩者都是她向人透露的原因。她又指母親「外面有好多男人」，聲言若重新選擇，不會嫁給被告，更指母曾說：「唔想要我地(事主和胞弟)，浪費佢既青春」。事主因此擔心若父母離婚，會由被告照顧她和胞弟。

性侵後夢見黑色的人發生性行為

辯方又質疑，為何她遭被告性侵時，不表明拒絕。X解釋，她當時「扮瞓覺」和「扮無知」，又說：「如果講左，(被告)就知我扮瞓。」辯方續質疑，被告涉替事主洗澡時非禮她，事主亦沒有投訴。事主指當時驚慌，加上「同佢講都無用」，因此沒有投訴。事主又稱遭性侵後發夢都會夢見性行為的情節。但她不是夢見被告，而是「一個黑色既人」。

律師指被告曾說晦氣話

事主否認辯方所指，非禮和性侵事件是她其幻想。辯方又指出其案情，指事主升上中學後，和被告經常吵架。事主埋怨零用錢不足，又謂：「無錢就唔好生我出黎」。而被告曾發現事主帶男友返家，他和事主因此爭吵，期間事主指稱年幼時遭被告非禮。被告之後曾「發晦氣」謂：「係呀，沖涼就係非禮你，可以告埋我強姦」。事主否認被告曾講出該些「晦氣」說話。

案件編號：HCCC397/2017