【警隊年結】去年被捕警務人員增55%　一哥：原因包不恰當性慾望

警務處處長盧偉聰今日（29日）出席立法會保安事務委員會特別會議，交代2018年的罪案情況。公民黨楊岳橋關注警務人員被捕數字，盧偉聰表示，2018年有45名正規警務人員涉案被捕，包括刑事案及非刑事案，人數較2017年的29人上升五成半，去年的數字亦是自2015年來的新高。

去年45名警務人員被捕，較2017年增55%。（資料圖片）

林卓廷：一單都嫌多

就警務人員犯案數字上升，盧偉聰指警隊是高度重視及關注，但強調佔整體人數的小部分。就犯案警務人員，原因有包括個人理由，如貪心、不恰當的性慾望等。民主黨林卓廷認為「一單都嫌多」，並指警務人員犯罪會打擊警隊形象。

另外，鄭松泰關注早前警務處保安部一名警司被揭發疑利用「安全屋」與情婦幽會，盧偉聰會上未有回應。

翻查資料，由2015年至2017年，被警方拘捕的正規警務人員分別有 19、 34及 18人，當中分別有 15、 21及 15人涉嫌干犯由「警隊定義」為罪行性質屬較嚴重的刑事案件。至於由其他執法部門，包括廉政公署及海關拘捕的警務人員人數，由2015年至2017年，分別有16名、9名及11名。

以往涉及的刑事案件包括強姦、非禮、傷人及嚴重毆打、襲警、刑事恐嚇、店舖盜竊、車輛內盜竊、雜項盜竊、詐騙、在公眾地方行為不檢、打鬥、刑事毀壞等。即2017年被捕的警務人員合共有29人，而去年增加55%至45人。