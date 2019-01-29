父親未有為兩名子女辦理出生登記　被判罰款2000元

入境處今日（29日）指出，一名男子因未有為兩名於本港出生的子女辦理出生登記，被控兩項父母未有為其嬰兒在出生後42天內辦理出生登記的控罪，最後被判罰款合共2,000元。現時其子女今年分別為4歲及2歲。

入境處今日（29日）指出，一名男子因未有為兩名於本港出生的子女辦理出生登記，最後被判罰款合共2,000元。（資料圖片）

早於2015年，一名少女因墮樓身亡，後來被揭發死者與胞妹因無出世紙及身份證，無法像正常兒童上學，疑因此釀成悲劇。其後政府要求，父母須按法例在嬰兒的出生後42天內為其新生嬰兒辦理出生登記，否則違法。

入境處指出，早前就兩宗未有依法為子女按時辦理出生登記的個案展開調查。其後發現，一名父親未有為兩名於本港出生的子女辦理出生登記，他們分別為2015年12月及2017年11月於本港出生。

入境處說，該父親昨日（28日）於沙田裁判法院，被控兩項父母未有為其嬰兒在出生後42天內辦理出生登記的控罪，每項控罪被判罰款港幣1,000元。

可被監禁六個月

入境處發言人提醒，父母須按法例在嬰兒的出生後42天內為其新生嬰兒辦理出生登記，以免因逾期辦理而損害子女可得的醫療、教育和福利等相關權益。此外，逾期為子女辦理出生登記為刑事罪行，一經定罪，最高刑罰可被判罰款港幣2,000元或監禁6個月。