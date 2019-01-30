【豬年2019】內地雲閃付贊助維園年宵快餐檔　無得用八達通付款

一連七日的年宵市場將於今日（30日）起舉行，相信會吸引到不少市民到場「行大運」。其中全港最大的維園年宵市場，場內熟食檔向來人山人海。記者今日發現，三個快餐檔均獲內地銀聯「雲閃付」贊助，檔位掛滿宣傳牌。 其中一檔負責人王先生説，會出售日式小食，強調「好有創意」，又希望可以為香港「製造繁榮」。不過要留意，小食檔不接受八達通付款，只接受現金或雲閃付；如想獲得優惠，便需使用「雲閃付」付款。

快餐檔A、C負責人王先生表示，今年將會推出不少日式創意食品，希望香港人喜愛。（張浩維攝）

維園年宵市場靠近銅鑼灣出口的快餐檔A為商家必爭檔位，3年前競投以天價82萬元成交，而今年則由一名身份神秘、自稱「賣腸粉」略帶內地口音的男子，以52萬元奪得；他同時投得近興發街出口的快餐檔C，兩個檔位合共以93萬元投得。

王先生當日向記者表示，將會經營一般熟食檔，主攻「賣腸粉」，「我哋賣腸粉呀，其他到時咪知囉。」

用「雲閃付」才可獲減價10元

今日熟食檔正式登場做生意，王先生昨日（29日）終於「現身」介紹攤檔。他承認是快餐檔A、C負責人，但三個快餐檔均有內地銀聯「雲閃付」贊助，強調希望將不同美食帶給香港人，「想可以為香港製造繁榮，製造就業！」

他提到快餐檔只能以現金或銀聯雲閃付交易，若想得到食品優惠，每38元減價10元，更必須以雲閃付作交易，不能使用港人普遍擁有的八達通付款。

店員家豪表示，將推出日本直送燒蟹及即開即燒生蠔和芝士帆立貝，售價為38元起。（張浩維攝）

其中，快餐當A主要出售創意食物，店員家豪表示，當中不乏港人最愛的日式小食，如首推日本直送燒蟹及即開即燒生蠔、以及芝士帆立貝，售價為38元起；同時亦會推出港式傳統小食，如咖喱魚蛋、燒賣等，售價為30元一份，暫時未有限時優惠。另外靠近天后站出口的快餐檔，則出售漢堡扒、蛋卷等食品，惟兩個攤檔同樣不能使用八達通等普遍付款方式作交易。