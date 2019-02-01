辦公室設按摩椅麻雀檯　月派200元利是　良心老闆：員工快樂無價

藝人黃子華曾說，喜歡上班是鬼上身，而這間公司的員工卻笑言：「我覺得公司就好似屋企。」這間化工公司的辦公室，有麻雀檯、按摩椅、更有遊戲機供員工放鬆；員工甚至將乒乓球桌當成辦公桌，十分自由。 此外，老闆娘更會時常親自下廚為大家準備午飯，公司每月更給員工兩封付有現金的利是，鼓勵員工孝敬父母。 老闆譚文偉說：「人是有情感的動物，情感加埋一齊的話，力量會好大。」而員工的快樂更是無價，因此期望通過人性化的管理模式，令員工在公司亦能體會家的溫暖。

新達化工有限公司辦公室辦公環境自由。（侯彩琳攝）

這間被員工形容如「屋企」的公司，是1996年成立的新達化工有限公司（下稱新達） ，主要為客戶提供各類普通級和工程級塑膠原料。2018年，新達離職人數為零，更獲得由家庭議會及民政事務局合辦的2017/2018年度家庭友善僱主獎勵計劃—至尊大獎。

老闆娘親自煮午餐 提供健康午餐給「無飯」員工

能夠維持家的感覺，又能留住員工的工作環境究竟是如何？步入公司，員工以乒乓球桌作為辦公桌；辦公室更設有麻雀檯、按摩椅、遊戲機、沙發、書櫃等供員工休息時使用；逢周一和周三早上，同事會自行組織瑜伽學習；周五則會在公司附近行山；而身為執行董事的老闆娘譚樊翠華，更會時常在午膳時親自為員工準備午餐。

往過曾經歷不少「辦公室政治」 明白要真心關心員工

這一切源於老闆夫婦二人的經歷，譚樊翠華，在公司創立之前，曾經擔任地產經紀，對「辦公室政治」深有感受。她指，當時曾因不懂使用電腦而請教同事，但同事只說：「你等電腦部同事來吧。」亦曾試過尋求支援部協助時被冷言拒絕。各種辦公室政治和同事之間的鬥爭，令譚樊翠華成為管理者後得以借鑒。

她認為，要「以心為心」真心關心員工，而最理想的管理狀態，是「無為而治」，基礎要建立在人性化之上，有意義的規章制度，令員工能自願跟從。

公司虧損引發思考 員工快樂無價

至於老闆譚文偉與員工的經歷甚至有更深感受，2004年時因油價上升，賣貨成本上漲，導致「新達」利潤減少。為開源節流，公司調整銷售部門員工佣金的計算方法，令銷售部門員工難以接受，一星期內全數辭職。

譚文偉自問待員工不薄，而且當時銷售部門員工平均月薪達4萬元；日常亦準時出糧；員工住得遠，他更買車供員工上下班使用；但究竟「為何員工會走?」疑問一值長埋心底。

至2017年，「新達」再次經歷虧損，「輸了公司資產的8成」，譚文偉覺得公司需要有所改變，重整士氣，再度出發；在辦公室大肆裝修前，譚文偉和員工溝通，何為他們心目中理想的工作環境？因此，最後在新設計中，加入更自由的空間，更添設按摩椅，乒乓球桌等設備。

公司煥然一新，譚文偉指，「每個員工都開心了。」，而「這是無價的。」同時，客戶見證公司改變，亦感到喜悅，因此客戶的訂單亦有增加。

老闆每月派利是 寫上：愛老從心 盼員工關心父母

改變的不單是外觀，公司更設立「三星獎」，表揚全年零遲到、零病假和零事假的同事，獎勵為6日有薪假期或獎金，並會向員工發嘉許函。

嘉許函上，譚文偉更會寫：「致謝令尊教導有方，為企業與社會注入良好榜樣作出重大貢獻。」從6年前開始，公司每月更派給員工兩封各100元的利是，由譚文偉親自寫上「敬老同行，愛老從心」，鼓勵員工將利是送給父母，以表孝心。

譚文偉：只有引指規管 一間公司會好冷

譚文偉希望藉此讓員工對父母心存感恩，他指，從公司管理角度而言，心存孝心者會懂得感恩，待人有情，在與人相處時，會考慮對方做事的目的，並嘗試了解對方，有助公司各部門間的理解和合作。雖然部分公司會以制度和指引規管員工，以促成員工間的合作，但譚文偉認為這種做法令「一間公司會好冷」，而「人是有情的動物，情感加埋一齊的話，力量會好大。」

而每月兩封利是，譚文偉指是對員工「好小的心意」，但「得返出來的力量，可能是遠超過一倍！」

公司福利：

1 每月兩封100元利是，盼員工交給父母以表孝心。 2 辦公室內設按摩椅、麻雀檯、電子遊戲設施等，供員工放鬆。 3 開放式廚房及餐桌，午膳時，老闆娘時常親自下廚準備午餐，老闆親自泡茶。 4 員工享生日假，老闆鼓勵員工與父母一同慶祝。 5 每年設三星獎，獎勵全年零遲到、零病假、零事假的員工，可獲6天有薪假期。

新達化工有限公司執行董事譚樊翠華（左）和創辦人譚文偉（右）對待員工以心為心。（侯彩琳攝）

員工父母收利是「好感動」

在「新達」工作近11年的採購經理方寶玲，對於公司有較自由的空間「好開心，會好自豪地和別人分享。」和同事的交流溝通亦自然變得多了。方寶玲指，每次收到老闆的利是和致給父母的嘉許函便會很感動，而將其交給父母時，「老人家都好感動」，對子女的工作環境「多了一重放心。」每次收到利是，便「增加了家庭的開心事」，而父母亦曾在過年時寫賀年卡給老闆譚文偉，以感謝他的關心。

在新達工作近11年的採購經理方寶玲指，父母收到老闆的每月利是，覺得好感動。（侯彩琳攝）

家庭友善僱主管理之道：