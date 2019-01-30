新移民申請綜援個案4年間減少約300宗　涉開支增加300萬

終審法院早於2013年底裁定政府，就綜援計劃所定的7年居港年期規定居期規定違憲，居期規定回復至1年。據政府數據所示，在2013-14年至2017-18年間，年居港未滿7年的綜援申請個案數目佔申請總數，有輕微下降趨勢，按百分比減少0.6。此外，估計相關受助人的綜援開支佔整體綜援開支，在4年間則按百分比上升1.1。

社會福利署早於2013年底把綜援計劃的居港規定回復至「居港一年的規定」（資料圖片）

社會福利署早於2013年底，就綜合社會保障援助（綜援）計劃的居港規定司法覆核案件的裁決，把綜援計劃的居港規定回復至「居港一年的規定」。勞工及福利局局長羅致光今（30日）向立法會提交的書面回覆所示，在2013-14年至2017-18年間，年居港未滿7年的綜援申請個案數目減少278宗，佔申請總數有輕微下降趨勢，按百分比減少0.6。

4年間新移民綜援獲批個案減少逾半 開支則增加三百萬元

此外，在2013-14年至2017-18年間，年居港未滿7年的綜援獲批個案數目，由3,272宗下降1,191宗，減少百分之64。

然而，估計年居港未滿7年受助人的綜援開支，在4年間由582萬元上升至885萬元，佔整體綜援開支按百分比上升1.1。