衛生署兒童體能智力測驗接約1萬宗疑SEN個案　較4年前升一成

本港特殊教育需要（SEN）生近年持續增加，不過評估輪候時間一直「大塞車」。教育局以書面回覆民建聯立法會葛珮帆質詢指，政府相關部政策局和部門一直通力合作，支援有特殊需要或有發展遲緩危機的兒童。局方提供最新衛生署兒童體能智力測驗服務接獲轉介新症的數目，2018年暫錄得10,466個懷疑有發展問題徵狀的12歲以下兒童，比2014年上升10%。

本港特殊教育需要（SEN）生近年持續增加，不過評估輪候時間一直「大塞車」。（資料圖片）

私家醫生轉介個案佔三成

在現有機制下，衛生署兒童體能智力測驗服務會接收由醫管局、心理學家及母嬰健康院等轉介的新個案，為懷疑有發展問題徵狀的12歲以下兒童進行臨床評估。

根據教育局提供的最新數字，測驗服務於2018年暫錄得10,466個新症，比2014年上升10%。當中經母嬰健康院及其他專科的轉介個案依然佔比最多，2018年有7,155個，達68%。其次，是來自私家醫生的轉介，有1,442個。

局方指，各母嬰健康院接受由醫生評估的輪候時間一般為4至8周內。衛生署會持續監察服務需求，並按需要作內部人手調配，讓兒童獲得適時轉介。

會否統計SEN評估服務輪候時間 政府無回應

2018/19學年起，學前康復服務單位會學年開始前，把適齡入讀小一的SEN兒童進展報告，通過社署送交教育局，以便局方把有關資料轉交予學校。被問到政府就安排有否收到投訴，以及評估安排成效，教育局指，至今運作暢順，並無投訴個案，會繼續檢視機制推行情況。

被問到會否就每年輪候SEN評估的兒童數目及輪候時間作出統計，衛生署及醫管局未有直接回應，只稱會繼續各服務持份者聯絡，提供更適切、到位的服務。而教育局指，現時有「特殊教育資訊管理系統，收集公營學校有SEN生的資料，現階段伙計劃設立SEN兒童中央資料庫。