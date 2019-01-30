男嬰青光眼手術後亡　家屬質疑麻醉管理不當　醫生未察覺體溫有異

患先天性青光眼的男嬰，在醫院接受麻醉並進行手術期間，血鉀突然颷升，心跳不穩，2日後不治。死因庭就其死因展開研訊，家屬的代表律師今（30日）結案陳詞質疑麻醉管理不當，醫生於手術途中未有監察體溫有變，發現異常後20分鐘才用降鉀藥；醫管局的代表大律師則回應，專家證人亦指醫生首先要做心外壓維持心跳。

死者父親蔣匡出席死因研訊。（林樂兒攝）

在手術中過世的男嬰蔣承勳，僅14個月大，他於2016年3月15日在東區醫院接受降低眼壓的「開眼」手術，全身麻醉後血鉀升高，心跳不穩，2日後不治。

家屬質疑麻醉管理不當

代表家屬的律師指，麻醉手術的管理不當，未有全面監察維生指數，尤其是男嬰的體溫。律師指，男嬰曾出現高心跳及高二氧化碳呼氣量，這些徵狀都與惡性高溫吻合。搶救期間，醫生確認血鉀高後20分鐘才用降鉀藥，認為若早施藥或有不同結果。

醫管局指做法乎合專家意見

醫管局的代表大律師澄清，涉事醫生的做法符合專家證人的意見，首要任務為維持心跳，而非排走血鉀。他指醫生先做心外壓，並打腎上腺素刺激心臟，見異常後20分鐘才用降鉀藥屬快或慢要視乎情況，專家證人亦未有指其做法延誤。他續道，手術開始前曾有量度男嬰體溫，當時並沒發燒。

死因裁判官明天會引導陪審團，陪審團聽畢後會退庭商議。

案件編號：CCDI-229/2016(DK)