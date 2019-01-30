調查：僅兩成半受訪者利市「加碼」　六成市民拒收電子利市

農曆新年將至，不少市民已到銀行兌換「新銀紙」預備新年派利市，而未婚人士亦準備逗利市。香港研究協會今日（30日）公布一項調查，發現兩成半受訪者預計今年派利市的總金額會較去年增加，其中表示會派發100元以上的受訪者，較去年上升4%。 雖然近年興起以電子錢包付款，惟五成八受訪者表示「不太接受」及「完全不接受」。

兩成半受訪者預計今年派利是的總金額會較去年增加，惟五成八受訪者表示「不太接受」及「完全不接受」電子錢包利事。（資料圖片）

逾半平均派發20元利市

香港研究協會於1月16至28日展開全港隨機抽樣電話訪問，成功訪問了1,091名15歲或以上市民，當中68%受訪者屬派利市，32%受訪者屬收利市，以了解市民對利市錢及新年消費的意見。

在自稱屬於派利市的樣本中，25%受訪者預計今年派發總金額會較去年增加，較去年下跌2個百分點；表示「減少」總金額的受訪者較去年增加1個百分點，佔一成一；受訪者中表示「差不多」的則佔六成二，較去年增加2個百分點。

至於今年平均每封利市的金額，有57%受訪者表示將平均派發「20元」；有12%受訪都表示將平均派發「50元」，較去年減少2個百分點；其次有11%受訪者表示將平均派「100元或以上」，較去年上升4個百分點；亦有10%受訪者表示將平均派「10元」利市，較去年下跌3%。至於表示「不打算派利市」的則佔5%，結果顯示總金額則維持增長，惟增幅較往年收窄。

今年平均每封利是的金額，有57%受訪者表示將平均派發「20元」。（資料圖片）

近八成受訪者不會派電子利市

雖然近年興起以電子錢包付款，惟香港市民普遍對此接受程度不高。共58%受訪者表示「不太接受」及「完全不接受」；另外32%受訪者表示「比較接受」及「非常接受」。而在自稱屬於派利市的受訪者中，共有近80%人表示「多數不會」或「一定不會」用電子錢包派發利市，而表示「多數會」及「一定會」的則僅佔12%。

另外，有36%受訪者預計今年新年消費會較去年「增加」，較去年下跌2個百分點；表示「減少」的則較去年上升2個百分點，共佔12%。而表示「差不多」的則佔48%，反映市民新年消費意欲整體維持正面，惟增長有所放緩。