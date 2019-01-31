【海關年結】去年檢獲物品總值逾12.2億　逾2萬人被捕

海關今午（31日）舉辦2018年工作回顧記者會，海關關長鄧以海公布去年有22553萬宗執法案件，被捕人數達20019人，兩者較前年上升38%及40%；執法案件中有60%案件涉及私煙活動，檢獲5340萬支私煙，涉約1.05億元稅款；其次最多為保障知識產權及毒品的案件，其中偵破919宗毒品案件，較前年下跌3％，拘捕393人，並檢獲毒品1352公斤，較前年分別上升21%及22%。

海關於年內偵破市值超過1000萬元的大型毒品案件有6宗，而年內檢獲毒品主要有343.8公斤伽丁內酯，按年上升1.8倍；可卡因達255.4公斤，按年上升83%；檢獲192.6公斤俗稱「浴鹽」的合成卡西酮及142.6公斤大麻，分別較前年下降45%及38%。

偵破走私案件按年升4%

在走私方面，於宗數及物品價值均錄得升幅。海關去年共偵破216宗走私案件，較前年上升4％；被捕人數與前年相同，為216人，檢獲物品價值則下跌21％至4.17億元。

案件中達86％涉與內地走私，較前年增5%。但檢穫的電器及電子產品總值則大幅增加70%至1.75億元；海路走私貨物價值亦上升1.1倍至1.79億元。

海關又提到，涉及瀕危物種走私案件有745宗，共528人被補，檢獲物品重量超過27萬公斤，大幅上升72%、1.1倍和3.3倍；物品總值則下降48%，總貨值大致持平。

1.3萬人因私煙案被捕

海關又於去年打擊共13582宗私煙案件，較前年上升71%；被捕人數為13040人，較前年上升63%；檢獲5340萬支，涉及稅款約1.02億元，按年下降12%。

而海關於去年偵破951宗侵犯知識產權案件，拘捕725人，較前年分別上升4%及1%；檢獲200萬件侵權物品，按年上升23%；總值1.04億元，較前年下降12%。

去年成功按《商品說明條例》檢控66宗個案

另外，海關去年開立142宗與《商品說明條例》有關的執法案件，成功檢控個案為66宗。其中成功檢控個案，包括首宗涉及商戶在銷售服務中未有表露其商業用意的定罪個案，案中的美容中介公司中介人被判處160小時社會服務令，並向受害人賠償合共超過23萬元。