【重開星光大道】旅遊界料疏道至少四分一內地團　改善土瓜灣迫爆

歷時3年多的尖沙嘴星光大道維修及翻新工程完成，今早（31日）8時已重開。香港旅遊業促進會總幹事崔定邦今日（31日）出席港台節目《千禧年代》表示星光大道重開，有望能疏導四分之一的內地團隊夜遊維港，減輕對九龍城及土瓜灣居民造成影響；崔定邦預計今年本港的旅客量將「健康地增長」。

崔定邦預計光大道重開，能疏導四分之一的內地團隊夜遊維港，有望減輕對九龍城及土瓜灣居民造成影響。（資料圖片）

隨著星光大道重開，崔定邦預計能疏導四分之一的內地團隊夜遊維港，期望分流能減少對九龍城及土瓜灣居民造成影響。他續指農曆新年內地團隊將會先到新田購物城進膳，亦會鼓勵團隊遊覽尖東的星光大道，屆時將能疏導多於四分之一的遊客夜遊維港，崔定邦又預計今年本港的旅客量將「健康地增長」。

由於農曆新年將近，踏入內地團訪港的淡季，崔定邦預計由每日平均接載300個內地團隊，大幅減少至百多個內地團訪港，基本上不用作任何分流。他續指，有部分內地團隊從皇崗口岸到港，鄰近新田購物城，定能吸引內地團隊到購物城購物及用膳；加上尖東和港島的團隊餐廳配合，將有望改善九龍城及土瓜灣「迫爆」的問題。

有尖東和港島的團隊餐廳配合，崔定邦預計將有望改善九龍城及土瓜灣「迫爆」的問題。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

就星光大道能否「港人優先」，崔定邦形容星光大道對內地旅客有一定吸引力，暫未做到「港人優先」，今日亦會有內地團隊遊覽星光大道。他又引述業界指同意應減少對九龍城及土瓜灣居民造成影響，並將旅客分流至旅遊區；他續指，紅磡的金飾或珠寶首飾店，在海關嚴勵監察下並不存在任何「假金飾」的問題，而旅遊巴亦未有「泊街邊」的情況，旅遊巴會盡量泊入停車場。

崔定邦指旅遊巴亦未有「泊街邊」的情況，旅遊巴會盡量泊入停車場。（張浩維攝）

崔定邦又說星光大道原本設置於地上的明星掌印，將升高至欄杆，以方便輪椅人士「打卡」；另外，明星掌印中亦加入幾位「新星」，包括鄭裕玲、葉彤、吳君如和鮑起靜等。

星光大道原本設置於地上的明星掌印，將升高至欄杆，以方便輪椅人士「打卡」。（資料圖片）

而星光大道加入不少新的設計元素，包括由本地設計的機動式小食亭，而小食亭又會以懷舊作主題，希望能喚起港人的共鳴。座位方面亦有多款特別設計，例如有部分臨海椅子增設飲品扶手，讓遊客能邊喝咖啡邊欣賞維港海景。