青年欲以2百元誘8歲女童回家玩　官指事主年紀輕　判入獄半年

任油站職員的青年聲稱見一名8歲女童後色心起，尾隨她至西環一大廈，並試圖以200元誘女童「返屋企玩」，女童大驚及逃去，青年被捕後稱：「我無搞佢，淨係打飛機。」案件今（31）於東區裁判法院判刑。辯方求情時指，被告因社交圈子小造成社交障礙，案發後亦有悔意，盼法官輕判。裁判官羅德泉指，被告利用女童年紀小而尾隨她，雖未有直接肢體接觸，但已令女童留下不好回憶，考慮到罪行嚴重及事主年紀，故判被告入獄6個月。

被告沈天韋（中）承認跟跟蹤女童到其家門，然後到後樓梯自瀆。（資料圖片）

被告沈天韋，22歲，被控一項遊蕩導致他人擔心罪。被告於去年12月5日，在‪西營盤德輔道西均益大廈內遊蕩，導致女童X合理地擔心自己的安全或利益。

求情指被告有社交障礙

辯方求情時指，被告的心理報告顯示因其社交圈子小造成社交障礙，如擴闊圈子有助更生；背景報告亦指出被告有悔意，並希望尋求專業治療。精神科報告則指被告未有悔意，辯方解釋被告與醫生溝通時或出現誤會，從其他報告反映被告有心悔過，盼法官輕判。

官指事件令女童留下不好回憶

裁判官羅德泉判刑時指，今次案件罪行嚴重，事主更是只有8歲的女童，雖沒有直接肢體接觸，但利用對方年紀小的弱點而跟隨她，已令女童十分驚恐，並留下不好回憶，故判被告入獄6個月。

曾以200元利誘女童上家

案情指，事發時8歲的事主於去年12月5日返家途中，發現被告形跡可疑，及尾隨她至大廈大堂位置，事主及後回家，換下衣服後打算去便利店，但出門即看到被告在後樓梯，被告向她說：「我俾200蚊你，你跟我返屋企玩。」事主大驚並逃至便利店。其後，事主回家後告知母親此事，終由事主父親報警。

警方透過閉路電視找到被告，並於2日後拘捕他，他當場被警誡後說：「我果時淨係跟住個女仔，我無搞佢呀，淨係自己打飛機咋，比次機會我。」

在女廁內自慰終達高潮

被告在錄影會面承認當天色心起，故尾隨事主到涉案大廈，事主返家中後，他在大廈內的男廁戴著安全套自慰2次，又在男廁外自慰，但此時因看到另一女士而嚇到，故他跑至後樓梯，然後他看到事主從住所走出來，遂上前問她「可唔可以跟我返屋企玩遊戲」，事主拒絕後離去。

不過當時被告仍然勃起，被告接著又返回男廁自慰了一分鐘，及後在女廁內自慰，終能夠高潮。大廈閉路電視拍攝到被告在後樓梯自慰。

案件編號：ESCC2998/2018