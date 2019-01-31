【有片】內地組「名校考察團」　遊香港5間大學　團費近六千港幣

本港大學校園近年深受內地遊客歡迎，在內地旅行網頁可輕易搜索到以「香港名校考察團」、「香港大學遊」或「跟著張愛玲足跡走香港」作招徠的旅遊團供預訂。行程參觀中大、科大或港大，當中標榜科大屬「海邊校園，依山傍海，環境優美」，而中大則以「合一亭」為賣點，部分包車團價錢每位收費可近三千元港幣。

內地旅行網頁可輕易搜索到以「香港名校考察團」作招徠的旅遊團，每位收費可逾千元。（攜程網）

人數只限2至5人 接受包車團

內地家長一直追捧本港大學，過往不少自由行家長及學生會到大學參觀考察，但近年更進一步。在內地攜程旅行網頁，就能輕易搜索到以「香港名校考察團」、「香港大學遊」或「跟著張愛玲足跡走香港」作招徠的旅行團，遊覽中大、科大及港大校園，團費每位人民幣330元至2,388元（即約港幣386元至2,793元），部分屬私人包車團，隨團人數只限2至5人。

以「香港名校考察團」為例，每位收費人民幣2388元（約港幣2,793元），屬私人包車團，以商務車接送，聲稱屬「深度一日遊」，提供導遊以專業國語介紹香港名校歷史，又指可有「更多私人訂制名校之旅考察，给孩子一個明朗未來。」

行程方面，全程大約4小時30分鐘，主要遊覽科大及中大校園，標榜科大屬「海邊校園，依山傍海，環境優美」，又推銷中大「合一亭」景點。用膳時間有約30分鐘，但由團友自費。

記者在中大發現一行約40人、穿著一式一樣衣服的內地學生，出現在新亞書院附近，一直走到曾肇添樓一間課室內。其中一名陳姓學生指他們來自廣州，正參加由學校舉辦的研學旅行。旅行團需費約5000元人民幣（約港幣5847元），行程主要為遊覽香港5所大學（香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學及香港城市大學）。陳同學又指雖然5000元團費不包括其他觀光活動，「但如能在旅行中確認其的生涯，多少錢也是值得的」。研學旅行團負責人沈小姐表示，校內行程由中文大學安排，會確保學生保持秩序，不會搔擾到他人。

「香港名校考察團」屬私人包車團，以商務車接送，遊覽科大及中大校園。（攜程網）

內地團推薦港大遊 感受張愛玲成長地

另外，「跟著張愛玲足跡走香港」的半日旅行團，則會遊覽香港大學、西上環文物建築街、香港大街小巷美食、及參觀中銀大廈觀景台。

網頁的景點簡介指，作家張愛玲曾入讀港大文學院，梅堂及儀禮堂為當年張愛玲所居住過的宿舍，親身到訪可「體驗70年前一代文學天才成長的環境」。有曾到訪港大的內地網民留言形容，港大有「世界名校的氣質」，又稱可以在學生會堂吃一頓經濟實惠的午餐。

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中大校園「合一亭」深受不少遊客歡迎，成為「打卡」熱點。（中大校園電台）

中大學生會會長區倬僖表示，自本月起開學後，校園每隔兩至三日，就會有一大批操普通話的「鴨仔團」遊客參觀中大，一團可以由十幾至二十幾人不等，部分會有旅遊巴接載到校園不同地方，情況持續兩星期。

「鴨仔團」到飯堂與學生搶食

區倬僖指，中大為遊客勝地非新鮮事，但「成個團、一車車嚟就好少見。」他表示，收到不少同學投訴指，一大群旅客於平日時間在學校飯堂用膳，與學生爭位，「一團人可以霸咗半個canteen （飯堂）！」他續指，自己亦親身目睹「鴨仔團」訪校，試過在中午時間到飯堂，發現收銀處大排長龍，形容有中、小學生團，亦有一群身穿制服、戴鴨舌帽的旅客，最終無奈決定放棄用膳，「咁多人走啦！」

遊客晨遊「合一亭」喧嘩 擾學生清夢

他續指，部分相信並非旅行團的外來訪客，則會乘搭只供中大師生使用的校巴到校園參觀，為數不少。他指，由於校園面積大，同學需要乘坐校巴轉到其它大樓上課，試過有同學因校巴滿載未能上車，致轉堂時遲到。中大著名景點「合一亭」鄰近學生宿舍，試過早上已有成團遊客出現，並在現場喧嘩，阻礙宿生休息。他表示，已向校方反映有關情況，對方稱已與保安及交通部門同事聯絡跟進，他認為，要待新年假後才能觀察情況有否改善。

中大校園部份飯堂被不少「鴨仔團」攻佔，影響校內師生用膳。（中大校園電台）

科大臨委會：未見「鴨仔團」

科大臨時委員學生會會長余澤深則表示，校園一直對外開放，過往有貌似自由行內地旅客參觀學校，但估計數目屬少數，未曾見校園出現「鴨仔團」。他指，學生會未曾收到同學受旅客滋擾的投訴，亦不認為科大是「出名」的景點。不過，他認為若旅客到學校參觀，宜選擇星期六或日非上課時間，亦避免到學生宿舍一帶參觀，以免影響同學校園生活。

港大學生會：一日會有一、兩團

港大學生會會長黃程鋒表示，大學亦有「鴨仔團」情況出現，不時會有小朋友團參觀，但相比中大的情況則未算太嚴重，估計「一日會有一、兩團」。

他指，留意到有同學在網上反映，指內地遊客在飯堂買飯時，為同學做成不便，「佢哋唔識廣東話，又唔識英文，嗌餸會嗌好耐。」他表示，已向校方反映有關問題，暫未獲回覆。

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科大：團體須於到訪前七個工作天書面申請

至於港大校方回應《香港01》查詢時指，作為一個開放校園，不支持任何商業性質的校園參觀活動，任何滋擾大學環境或妨礙校内成員的行爲，會採取適當措施應對。

科大則指，公眾人士可自由到大學校園參觀，但所有到訪校園的人士必須遵守大學校園的規則，並在大學指定的公眾範圍內參觀。而為免影響大學的教學及研究工作，以及人流控制，科大要求有意到訪的團體，須於到訪前七個工作天作出書面申請，大學會視乎校園情況及參觀性質酌情考慮申請。科大指，現時沒有收到有關公眾人士參觀校園的投訴。