旅發局美酒佳餚巡禮人多毀添馬公園草地　康文署檢討審批

去年訪港旅客創新高，但旅遊發展局預期今年有較大挑戰，今年將力谷三大項目，除了6月中香港龍舟嘉年華將增設「懇丁音樂季」和針對日本市場開辦香港遊學團外，更會在10月的美酒佳餚巡禮引入東南亞米芝連得獎小食。 旅發局去年擴大美酒佳餚巡禮範圍，延至添馬公園一號觀景台對出草地。康文署指由於有大量人流，導致草地被踩死，以致需要修復草地，將會檢討保護草地安排，以盡量減低日後活動對草地造成的損壞及對市民的影響。 旅發局稱會繼續向康文署申請使用有關場地。

去來來港旅客錄得6,500多萬人次，創了新高。旅發局指出，資源主要投放在吸引過夜旅客，總幹事劉鎮漢表示，現時旅客傾向體驗本地生活，今年會集中從三方面吸引旅客，包括戶外活動、藝術及地道文化項目。

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去年美酒佳餚巡禮在10月舉行，吸引不少本地居民及海外旅客入場。（資料圖片／吳鍾坤攝）

去年攤位增一成 場地面積擴大兩成

旅發局每年10月舉行的美酒佳餚巡禮，愈來愈受歡迎，除了吸引本地好酒和好美食市民外，也吸引旅客入場。去年也是在中環海濱長廊（中環段），共有約450個美酒及美食攤位，較前年多逾一成，場地面積擴大兩成。

活動結束後，旅發局收到康文署報告，去年為新擴展範圍的添馬公園草地，有大片草地事後枯萎。但旅發局計劃今年再申請大搞，並認為可以事後補救草地受損。

美酒佳餚巡禮為今年旅發局主要項目之一，劉鎮漢表示，今年將在東南亞引入米芝連上榜小食，增強吸引力。

康文署指去年的美酒佳餚巡禮擴至一號觀景台對出的草地，事後發現有草地大片枯萎。（資料圖片／吳鍾坤攝）

康文署：部分草地於活動後出現枯萎或壞死

康文署表示，旅發局自2016年起，經相關政府部門申請借用該署轄下中西區海濱長廊（中環段）舉辦香港美酒佳餚巡禮，去年0月17日至31日舉行期間，使用範圍由過往的文化廣場，擴展至毗連一號觀景台對出的草地。

發言人表示，由於旅發局在活動期間須於草地上設置攤位及搭建各項臨時裝置，已要求採取適當措施，以盡量減低對天然草地的破壞，如設置草地保護裝置等。然而，受到活動期間的大量人流影響，上述場地內部分草地於活動後出現枯萎或壞死的情況。

發言人表示，職員會因應草地生長的情況，繼續與旅發局保持溝通，除了採取適當措施修復草地外，亦會檢討保護草地措施的安排，以盡量減低日後活動於舉行期間對草地造成的損壞及對市民的影響。

旅發局計劃在今年美酒佳餚巡禮引入東南亞米芝連得獎小食。（資料圖片／吳鍾坤攝）

旅發局近年在中環海濱場地，舉行香港龍舟嘉年華，有時會有音樂活動。（資料圖片）

「懇丁音樂季」6月中搬到香港

香港龍舟嘉年華亦是旅發局每年重點項目之一，今年定於6月14至16日在中環海濱舉行。旅發局主席林建岳表示，今年將在比賽後增添「台灣懇丁音樂季」活動，已與台灣主辦當局方面商討，不過尚需通過一關，「唔好完咗之後冇咗活動。係會嘈啲，現在同政府傾緊。」