少婦拒鄰居送子上學　下午遭狂刀插面致毀容　官指恐怖鄰居囚5年

少婦準備接兒子放學時，突遭一名男鄰居從後箍頸行劫，鄰居並用利刀狂插少婦的臉、手和頭，又扯她的頭髮，少婦曾求饒也不得要領，最後被奪去背包才成功逃離。警方迅即鎖定鄰居身份，並沿血路登門拘捕他。鄰居今（31日）在高等法院承認1項搶劫罪，法官判刑指案情恐怖，斥責被告多番襲擊少婦，令對方身心均受創。少婦至今臉部仍留有疤痕，出街也需戴口罩，遂判行兇的鄰居監禁5年。

被告邵雄案發當日早上曾主動要求送事主兒子上學但被控。（資料圖片）

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男被告邵雄，48歲，承認於2017年10月19日在土瓜灣北市街行劫當時約26歲的女事主。

女事主心理受嚴重創傷

法官判刑時透露，事主經歷如此恐怖的事件後，曾失眠和發惡夢，容易回憶事件。此外，她介意自己臉上的疤痕，出街時會戴上口罩，減少社交活動，心理學家指事主有創傷後遺症。法官斥被告多番刀插事主，除了令對方嚴重受傷外，其心理亦受嚴重傷害。

被告欲帶事主兒上學被拒

案情指，26歲事主和被告居於土瓜灣同一大廈，但不同樓層。兩人並不相識，但事主認得被告是鄰居。於2017年10月19日早上，事主帶兒子上學時，在大廈樓梯遇到被告。被告無故捉事主兒子的手，聲稱可送他到學校。事主兒子搖頭，被告便走開。

事主乞求饒 被告繼續插

於同日下午4時許，事主離家準備接兒子放學，又在樓梯遇見被告。被告突從後箍事主的頸，又取出7吋長的刀插事主的右眼附近和臉，令她的視野變得模糊，滿臉鮮血。事主一度乞求被告讓她離開，指要照顧兒子。惟被告未有理會，繼續插她的胃、右邊大腿和左手手臂等。

刀插次數多到數不清

事主已數不清遭刀插了多次，只覺得被告打算殺死她。而被告行劫期間不發一言，令事主也不知對方的動機。事主多番跌倒，背包也散落地下。她之後逃到1樓，被告扯她的頭髮，把她的頭撞落地下。而事主用力咬被告的手指，終成功逃至地下，事件報警。

事主面上多處刀傷留院12天

事主被送院救治，發現她的後腦、前額、手腕和右膝等有多處刀傷，臉、頭等多處裂傷，同時她的手腕位置骨折。她留醫12日後出院，之後需定期覆診。據悉，她現時已不需覆診。

求情稱經濟問題犯案

警員到被告的單位，當時他的雙手有血跡。警員在單位內起回事主的銀包，又在大廈的天台發現其背包和涉案的刀。被告被捕後，在錄影會面中稱原本帶刀到區內公園找行劫的目標，但不果。而他返家途中遇到事主，遂行劫對方，期間插傷事主兩次。

被告的律師求情時稱，被告獨居於劏房，案發時無業，曾有1項爆竊案底，但不涉暴力。他在案發時欠債，因經濟問題而犯案，現已深感後悔，並想向事主致歉。

案件編號：HCCC229/2018