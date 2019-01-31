【沙中線】林鄭：紅磡站三處施工紀錄缺失、擅改設計納入調查範圍

沙中線紅磡站工程屢爆醜聞，最新被揭紅磡站南、北面連接隧道及列車停放處，合共有四成「檢查及測量申請表格」（RISC Form）缺失，部分由鋼筋搭接的接駁位置亦擅改為螺絲帽連接。行政長官林鄭月娥今日下午（31日）見記者，宣布擴大紅磡站獨立調查委員會的職權範圍，將在紅磡站北面、南面連接隧道以及列車停放處發現的新問題納入調查範圍內，並表示經已向委員會主席夏正民提出相關事宜。林鄭月娥表示，冀農曆新年後與行政會議討論，並落實相關決定。

政府昨(30日)主動公布，沙中線紅磡站擴建工程，有三處新問題，分別位於北面連接隧道、南面連接隧道和列車停放處。（資料圖片/余俊亮攝）

林鄭月娥解釋，委員會現時的職權範圍涉及紅磡站月台層板及連續牆，而上述的三個位置與月台層板及連續牆同屬一張合約（SCL 1112），故應利用委員會現已建立的基礎，進一步調查相關事宜。

她續指，委員會預計下月26日提交中期報告後，便就涉事三個位置進一步展開調查，冀農曆新年後與行政會議討論，並落實相關決定。

林鄭：對港鐵監管感非常失望遺憾

對於紅磡站南面、北面連接隧道及列車停放處有紀錄缺失，林鄭月娥直言對港鐵的監管感到非常失望及遺憾，並指政府一直嚴肅更進，以核實紅磡站的工程結構是否安全。

沙中線紅磡站地盤。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

運輸及房屋局局長陳帆昨（30日）聯同路政署及屋宇署召開記者會，指出紅磡站南面、北面連接隧道及列車停放處的施工紀錄有缺失，當中北面連接隧道有4成的「檢查及測量申請」（RISC Form）缺失，以及發現部分鋼筋搭接擅自改為螺絲帽連接。港鐵工程處總經理周蘇鴻今早（31日）出席電台節目，承認禮頓從未提交相關表格，且港鐵亦無簽署。